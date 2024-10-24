Участникам ОПГ в Челябинске, осужденным за оборот оружия, ужесточили наказание

24 октября 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участникам организационной преступной группировки (ОПГ), осужденным за незаконный оборот оружия, ужесточили наказание в Челябинской области. Им изменили вид исправительного учреждения с исправительной колонии общего режима на исправительную колонию строгого режима, сообщили 24 октября в пресс-службе областной прокуратуры. «Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, изменил вид исправительного учреждения с исправительной колонии общего режима на исправительную колонию строгого режима, а также исключил льготный зачет времени содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Организатор ОПГ летом 2024 года был приговорен к 13 годам лишения свободы со штрафом 450 тыс. рублей, соучастники к наказаниям от 9 до 11 лет лишения свободы со штрафом от 250 до 350 тысяч рублей. Во время задержания сотрудниками регионального УФСБ было изъято 14 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, охотничий карабин и другое оружие. Дополнительно еще 800 патронов и инструментов переделки оружия. Приговор был вынесен по частям первой, второй пунку «а» части третьей, части шестой статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, <…> или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части третьей статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участникам организационной преступной группировки (ОПГ), осужденным за незаконный оборот оружия, ужесточили наказание в Челябинской области. Им изменили вид исправительного учреждения с исправительной колонии общего режима на исправительную колонию строгого режима, сообщили 24 октября в пресс-службе областной прокуратуры. «Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, изменил вид исправительного учреждения с исправительной колонии общего режима на исправительную колонию строгого режима, а также исключил льготный зачет времени содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Организатор ОПГ летом 2024 года был приговорен к 13 годам лишения свободы со штрафом 450 тыс. рублей, соучастники к наказаниям от 9 до 11 лет лишения свободы со штрафом от 250 до 350 тысяч рублей. Во время задержания сотрудниками регионального УФСБ было изъято 14 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, охотничий карабин и другое оружие. Дополнительно еще 800 патронов и инструментов переделки оружия. Приговор был вынесен по частям первой, второй пунку «а» части третьей, части шестой статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, <…> или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части третьей статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).