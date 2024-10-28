Wildberries назвал самые популярные новогодние товары у жителей ХМАО

Прежде всего перед Новым годом жители ХМАО покупают гирлянды и подарочные наборы с продуктами, рассказали URA.RU аналитики Wildberries. Также в регионе активно заказывают карнавальную атрибутику.
«Топ новогодних товаров по штукам, в порядке убывания: гирлянды интерьерные, подарочные наборы продуктов, подарочные пакеты, елочные украшения, подарочные коробки», — говорится в исследовании маркетплейса. Вместе с этим югорчане скупают костюмы, маски и аксессуары, а также подарочные боксы и бумагу.
Больше всего денег жители региона тратят именно на подарочные наборы с продуктами, гирлянды и карнавальную атрибутику. Вместе с этим в топ по общей сумме продаж входят елки.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных покупках у жителей ХМАО по версии Ozon. Тогда югорчане активно скупали на маркетплейсе товары для автомобилей.
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