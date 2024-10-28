28 октября 2024

Wildberries назвал самые популярные новогодние товары у жителей ХМАО

Жители ХМАО стали скупать новогодние товары на Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане активно покупают гирлянды и подарочные наборы с продуктами
Югорчане активно покупают гирлянды и подарочные наборы с продуктами Фото:

Прежде всего перед Новым годом жители ХМАО покупают гирлянды и подарочные наборы с продуктами, рассказали URA.RU аналитики Wildberries. Также в регионе активно заказывают карнавальную атрибутику.

«Топ новогодних товаров по штукам, в порядке убывания: гирлянды интерьерные, подарочные наборы продуктов, подарочные пакеты, елочные украшения, подарочные коробки», — говорится в исследовании маркетплейса. Вместе с этим югорчане скупают костюмы, маски и аксессуары, а также подарочные боксы и бумагу.

Больше всего денег жители региона тратят именно на подарочные наборы с продуктами, гирлянды и карнавальную атрибутику. Вместе с этим в топ по общей сумме продаж входят елки.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных покупках у жителей ХМАО по версии Ozon. Тогда югорчане активно скупали на маркетплейсе товары для автомобилей.

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Прежде всего перед Новым годом жители ХМАО покупают гирлянды и подарочные наборы с продуктами, рассказали URA.RU аналитики Wildberries. Также в регионе активно заказывают карнавальную атрибутику. «Топ новогодних товаров по штукам, в порядке убывания: гирлянды интерьерные, подарочные наборы продуктов, подарочные пакеты, елочные украшения, подарочные коробки», — говорится в исследовании маркетплейса. Вместе с этим югорчане скупают костюмы, маски и аксессуары, а также подарочные боксы и бумагу. Больше всего денег жители региона тратят именно на подарочные наборы с продуктами, гирлянды и карнавальную атрибутику. Вместе с этим в топ по общей сумме продаж входят елки. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных покупках у жителей ХМАО по версии Ozon. Тогда югорчане активно скупали на маркетплейсе товары для автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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