Челябинцев предупредили о непогоде на трассе М-5

На трассе М-5 Челябинской области из-за осадков и тумана с 29 по 30 октября повышен риск возникновения ДТП. В ГАИ водителей призвали соблюдать осторожность и правила движения.
«Сейчас в горнозаводской зоне начался снег. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции. В обращении к водителям ГАИ попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», с вечера начнутся небольшие осадки в виде снега. Днем 30 октября ожидается мокрый снег с дождем, а ночью и утром — туманы. Местами может возникнуть небольшая гололедица.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!