28 октября 2024

Челябинцев предупредили о непогоде на трассе М-5

ГАИ: На трассе М-5 в Челябинской области повышен риск ДТП из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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С 29 на 30 октября в горнозаводской зоне ожидают туманы и мокрый снег
С 29 на 30 октября в горнозаводской зоне ожидают туманы и мокрый снег Фото:

На трассе М-5 Челябинской области из-за осадков и тумана с 29 по 30 октября повышен риск возникновения ДТП. В ГАИ водителей призвали соблюдать осторожность и правила движения.

«Сейчас в горнозаводской зоне начался снег. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции. В обращении к водителям ГАИ попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», с вечера начнутся небольшие осадки в виде снега. Днем 30 октября ожидается мокрый снег с дождем, а ночью и утром — туманы. Местами может возникнуть небольшая гололедица.

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На трассе М-5 Челябинской области из-за осадков и тумана с 29 по 30 октября повышен риск возникновения ДТП. В ГАИ водителей призвали соблюдать осторожность и правила движения. «Сейчас в горнозаводской зоне начался снег. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции. В обращении к водителям ГАИ попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», с вечера начнутся небольшие осадки в виде снега. Днем 30 октября ожидается мокрый снег с дождем, а ночью и утром — туманы. Местами может возникнуть небольшая гололедица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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