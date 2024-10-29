В России стало меньше детей, от которых отказались родители

29 октября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Причиной отказа от ребенка может стать здоровье малыша Фото: Илья Московец © URA.RU По итогам прошлого года, россиянки оставили в роддомах почти на 10% меньше детей, чем годом ранее: после родов домой не забрали 1384 младенца. Чаще всего от детей отказываются из-за отсутствия денег, жилья, асоциального образа жизни или эпизодов насилия в семье. Но бывает, что ребенок просто не входит в планы благополучных родителей. URA.RU побеседовало с представителями фондов и кризисных центров России, чтобы выяснить, кто оставляет детей в роддоме и почему решается на такой отчаянный шаг. Кто оставляет своих детей государству По словам координатора московского проекта «Профилактика отказа от новорожденных Ольги Шиховой, обычно женщину на такое решение толкает целый ряд бытовых сложностей и психологических проблем. «Как правило, это тяжелые отношения с собственными родителями. Иногда это сиротство, либо скрытое сиротство, когда человек растет в семье, но фактически, заброшен. Часто это ситуация насилия в доме со стороны родителей или других взрослых», — рассказывает психолог. Причиной отказа от ребенка зачастую становится тяжелое материальное положение Фото: Илья Московец © URA.RU Отказ от ребенка зачастую происходит на фоне тяжелого материального положения: нет денег, бросил муж, негде жить. «В крупных городах еще есть своя специфика: очень много мигрантов, как иностранных, так и внутренних», — говорит собеседница URA.RU. Женщины приезжают из глубинки или других государств. Пока у них есть работа, они снимают жилье. Родив ребенка, зарабатывать дальше нет возможности, и поддержать ее тоже некому. Отношения с кровной семьей разрушены, либо они не могут помочь, поскольку сами испытывают серьезные трудности. «Получается довольно безвыходная ситуация. Работать женщина не может, а декретные не покрывают даже аренду», — резюмирует Шихова. Юрист Александра Марова в интервью агентству рассказала, что социальный портрет женщины, отказывающейся от новорожденного, в последнее время заметно поменялся. Если в 2000-х годах преобладало семейное неблагополучие и катастрофическое безденежье, сейчас на передний план стали выходить ситуации с домашним насилием. «Бывает, в таких случаях муж заставляет оставить ребенка в роддоме, поскольку младенец в его планы не входит. Либо женщина принимает решение отказаться от новорожденного, так как хочет выйти из отношений. Но куда ей идти с ребенком, непонятно. Она боится не справиться и опасается, что муж будет преследовать ее еще больше», — поясняет Марова. При этом адвокат отмечает, что есть еще одна категория женщин, оставляющих младенцев государству. «Благополучные, без зависимости, есть где жить, но решившие, что ребенок не вписывается в их жизненные установки. Например, у женщины планы получить образование или выйти замуж, а будущий муж не хочет детей от других мужчин», — говорит Александра Марова. Как женщин уговаривают забрать ребенка Больше половины регионов РФ имеют службы по профилактике отказа от новорожденных. В одних субъектах они действуют на базе некоммерческих организаций, в других отказниками занимаются кризисные центры, созданные местными органами власти. И в том, и другом случае с женщиной, готовой оставить в роддоме своего ребенка, работают по методическим рекомендациям, разработанным Минздравом РФ. «Отличие лишь в том, что некоммерческие организации более гибкие и адаптивные. Надо ночью приехать побеседовать с роженицей — они поедут ночью, надо 1 января — значит, 1 января. Все-таки госорганы не настолько мобильны», — считает Александра Марова. Иногда женщина колеблется, оставить или забрать ребенка, и ей нужно помочь принять верное решение Фото: Илья Московец © URA.RU «Бывает, женщина просто колеблется. Она не хочет отказываться от ребенка, просто понимает, что не вытянет. И если ей помочь, она передумает», — рассказывает Ольга Шихова. По словам психолога, до 40% женщин удается переубедить именно благодаря материальной поддержке. Причем иногда это совсем небольшие затраты. Женщину достаточно просто сориентировать: на что она имеет право, какую поддержку от государства может получить. «Дать ей алгоритм, куда обратиться за получением пособий. В такой ситуации ей важно почувствовать, что она не одна, что есть люди, готовые помочь», — говорит Шихова. Руководитель «Кризисного центра» в Челябинске Евгения Антипова рассказала, что, когда из роддома поступает сигнал, что женщина собирается отказаться от ребенка, к ней отправляют мобильную бригаду. С ней общаются психолог, юрист и социальный работник. «В большинстве случаев, результат такой работы положительный, нам удается оставить ребенка в кровной семье. После мы их тоже не бросаем, можем сопровождать семью до года и более», — говорит Антипова. По словам руководителя центра, кроме финансовых проблем и образа жизни матери, причина отказа иногда кроется в состоянии ее здоровья, а также здоровья ребенка, который уже есть в семье. Это тоже может спровоцировать женщину на необдуманный поступок. Специалисты центра в процессе общения пытаются выяснить истинные мотивы человека и подключить разные ведомства для оказания помощи в конкретной ситуации. Отказников может быть еще меньше «Во-первых, нам не хватает социального жилья, в котором родившая мать может находиться, пока не найдет способ безопасно выйти в самостоятельную жизнь. Во-вторых, нужен закон о домашнем насилии», — говорит Ольга Шихова. По ее словам, практически все подопечные благотворительного фонда в течение жизни сталкивались с бытовым рукоприкладством. Закон не будет иметь мгновенного эффекта в вопросе числа отказников, но в перспективе повлияет на ситуацию, поскольку домашнее насилие значимый фактор. В России необходим закон о домашнем насилии, уверены общественницы Фото: Илья Московец © URA.RU С необходимостью принятия такого закона согласна и Александра Марова. Она считает, что с ним женщины смогут более безопасно себя чувствовать, особенно с маленькими детьми. «Несправедливо, когда семья живет в квартире, которая является совместно нажитым имуществом, но при этом в кризисный центр бежит женщина. Не агрессора убирают из семьи, запрещая ему подходить к матери с ребенком. А почему-то женщина должна уходить из своего жилья, прятаться и трястись от страха», — поясняет Марова. Кроме того, по мнению правозащитницы, необходимы службы поддержки родителей с детьми, с ограниченными возможностями здоровья. Это не самая распространенная причина отказов от детей, но такое тоже бывает. Когда ребенок рождается с невыясненным диагнозом или непонятными прогнозами, родители порой не находят в себе силы, чтобы таких детей забрать и воспитывать. И специальные службы могли бы их в этот момент поддержать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам прошлого года, россиянки оставили в роддомах почти на 10% меньше детей, чем годом ранее: после родов домой не забрали 1384 младенца. Чаще всего от детей отказываются из-за отсутствия денег, жилья, асоциального образа жизни или эпизодов насилия в семье. Но бывает, что ребенок просто не входит в планы благополучных родителей. URA.RU побеседовало с представителями фондов и кризисных центров России, чтобы выяснить, кто оставляет детей в роддоме и почему решается на такой отчаянный шаг. По словам координатора московского проекта «Профилактика отказа от новорожденных Ольги Шиховой, обычно женщину на такое решение толкает целый ряд бытовых сложностей и психологических проблем. «Как правило, это тяжелые отношения с собственными родителями. Иногда это сиротство, либо скрытое сиротство, когда человек растет в семье, но фактически, заброшен. Часто это ситуация насилия в доме со стороны родителей или других взрослых», — рассказывает психолог. Отказ от ребенка зачастую происходит на фоне тяжелого материального положения: нет денег, бросил муж, негде жить. «В крупных городах еще есть своя специфика: очень много мигрантов, как иностранных, так и внутренних», — говорит собеседница URA.RU. Женщины приезжают из глубинки или других государств. Пока у них есть работа, они снимают жилье. Родив ребенка, зарабатывать дальше нет возможности, и поддержать ее тоже некому. Отношения с кровной семьей разрушены, либо они не могут помочь, поскольку сами испытывают серьезные трудности. «Получается довольно безвыходная ситуация. Работать женщина не может, а декретные не покрывают даже аренду», — резюмирует Шихова. Юрист Александра Марова в интервью агентству рассказала, что социальный портрет женщины, отказывающейся от новорожденного, в последнее время заметно поменялся. Если в 2000-х годах преобладало семейное неблагополучие и катастрофическое безденежье, сейчас на передний план стали выходить ситуации с домашним насилием. «Бывает, в таких случаях муж заставляет оставить ребенка в роддоме, поскольку младенец в его планы не входит. Либо женщина принимает решение отказаться от новорожденного, так как хочет выйти из отношений. Но куда ей идти с ребенком, непонятно. Она боится не справиться и опасается, что муж будет преследовать ее еще больше», — поясняет Марова. При этом адвокат отмечает, что есть еще одна категория женщин, оставляющих младенцев государству. «Благополучные, без зависимости, есть где жить, но решившие, что ребенок не вписывается в их жизненные установки. Например, у женщины планы получить образование или выйти замуж, а будущий муж не хочет детей от других мужчин», — говорит Александра Марова. Больше половины регионов РФ имеют службы по профилактике отказа от новорожденных. В одних субъектах они действуют на базе некоммерческих организаций, в других отказниками занимаются кризисные центры, созданные местными органами власти. И в том, и другом случае с женщиной, готовой оставить в роддоме своего ребенка, работают по методическим рекомендациям, разработанным Минздравом РФ. «Отличие лишь в том, что некоммерческие организации более гибкие и адаптивные. Надо ночью приехать побеседовать с роженицей — они поедут ночью, надо 1 января — значит, 1 января. Все-таки госорганы не настолько мобильны», — считает Александра Марова. «Бывает, женщина просто колеблется. Она не хочет отказываться от ребенка, просто понимает, что не вытянет. И если ей помочь, она передумает», — рассказывает Ольга Шихова. По словам психолога, до 40% женщин удается переубедить именно благодаря материальной поддержке. Причем иногда это совсем небольшие затраты. Женщину достаточно просто сориентировать: на что она имеет право, какую поддержку от государства может получить. «Дать ей алгоритм, куда обратиться за получением пособий. В такой ситуации ей важно почувствовать, что она не одна, что есть люди, готовые помочь», — говорит Шихова. Руководитель «Кризисного центра» в Челябинске Евгения Антипова рассказала, что, когда из роддома поступает сигнал, что женщина собирается отказаться от ребенка, к ней отправляют мобильную бригаду. С ней общаются психолог, юрист и социальный работник. «В большинстве случаев, результат такой работы положительный, нам удается оставить ребенка в кровной семье. После мы их тоже не бросаем, можем сопровождать семью до года и более», — говорит Антипова. По словам руководителя центра, кроме финансовых проблем и образа жизни матери, причина отказа иногда кроется в состоянии ее здоровья, а также здоровья ребенка, который уже есть в семье. Это тоже может спровоцировать женщину на необдуманный поступок. Специалисты центра в процессе общения пытаются выяснить истинные мотивы человека и подключить разные ведомства для оказания помощи в конкретной ситуации. «Во-первых, нам не хватает социального жилья, в котором родившая мать может находиться, пока не найдет способ безопасно выйти в самостоятельную жизнь. Во-вторых, нужен закон о домашнем насилии», — говорит Ольга Шихова. По ее словам, практически все подопечные благотворительного фонда в течение жизни сталкивались с бытовым рукоприкладством. Закон не будет иметь мгновенного эффекта в вопросе числа отказников, но в перспективе повлияет на ситуацию, поскольку домашнее насилие значимый фактор. С необходимостью принятия такого закона согласна и Александра Марова. Она считает, что с ним женщины смогут более безопасно себя чувствовать, особенно с маленькими детьми. «Несправедливо, когда семья живет в квартире, которая является совместно нажитым имуществом, но при этом в кризисный центр бежит женщина. Не агрессора убирают из семьи, запрещая ему подходить к матери с ребенком. А почему-то женщина должна уходить из своего жилья, прятаться и трястись от страха», — поясняет Марова. Кроме того, по мнению правозащитницы, необходимы службы поддержки родителей с детьми, с ограниченными возможностями здоровья. Это не самая распространенная причина отказов от детей, но такое тоже бывает. Когда ребенок рождается с невыясненным диагнозом или непонятными прогнозами, родители порой не находят в себе силы, чтобы таких детей забрать и воспитывать. И специальные службы могли бы их в этот момент поддержать.