28 октября 2024

В ХМАО прокуратура заставила скандального застройщика выплатить зарплату рабочим

«Нижневартовскстройдеталь» задолжала рабочим более 44 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Застройщик задолжал рабочим зарплату на сумму более 44 миллионов рублей
Застройщик задолжал рабочим зарплату на сумму более 44 миллионов рублей Фото:

Одна из крупнейших компаний-застройщиков Нижневартовска (ХМАО) «Нижневартовскстройдеталь» не выплатила 338 сотрудникам зарплату на сумму более 44 миллионов рублей. За рабочих вступилась городская прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Перед 338 работниками предприятия за август-сентябрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 44 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор внес в адрес генерального директора общества представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщает пресс-служба ведомства.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена. Директору грозит административная ответственность по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

Прокуратура ХМАО уже не впервые заставляет застройщика выплатить зарплату работникам. В августе прокурор города также вносил представление гендиректору предприятия, тогда сумма долга составила более 72 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из крупнейших компаний-застройщиков Нижневартовска (ХМАО) «Нижневартовскстройдеталь» не выплатила 338 сотрудникам зарплату на сумму более 44 миллионов рублей. За рабочих вступилась городская прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Перед 338 работниками предприятия за август-сентябрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 44 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор внес в адрес генерального директора общества представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщает пресс-служба ведомства. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена. Директору грозит административная ответственность по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Прокуратура ХМАО уже не впервые заставляет застройщика выплатить зарплату работникам. В августе прокурор города также вносил представление гендиректору предприятия, тогда сумма долга составила более 72 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...