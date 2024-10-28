В ХМАО прокуратура заставила скандального застройщика выплатить зарплату рабочим

Одна из крупнейших компаний-застройщиков Нижневартовска (ХМАО) «Нижневартовскстройдеталь» не выплатила 338 сотрудникам зарплату на сумму более 44 миллионов рублей. За рабочих вступилась городская прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Перед 338 работниками предприятия за август-сентябрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 44 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор внес в адрес генерального директора общества представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщает пресс-служба ведомства.
После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была погашена. Директору грозит административная ответственность по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».
Прокуратура ХМАО уже не впервые заставляет застройщика выплатить зарплату работникам. В августе прокурор города также вносил представление гендиректору предприятия, тогда сумма долга составила более 72 миллионов рублей.
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