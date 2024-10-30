Baza: жительница Тульской области обвинила батюшку в приставаниях к ее сыну

В Тульской области 62-летнего священника Валентина Дудина обвиняют в педофилии. По утверждениям 12-летнего Антона (имя изменено) и его семьи, протоиерей лежал с мальчиком в кровати и целовал его в губы. Несмотря на серьезные обвинения, прокуратура неоднократно отправляла дело на доследование, что затрудняет его передачу в суд.
«В Тульской области родители 12-летнего мальчика обвиняют батюшку в педофилии: по словам ребенка, тот лежал с ним в кровати и целовал в губы. Семья не может довести дело до суда — прокурор всякий раз отправляет дело на доследование по разным причинам», — пишет telegram-канал Baza.
Дудин служит настоятелем в Свято-Иверской церкви, расположенной в селе Теплое. В ходе утренней службы 27 марта к нему присоединился 12-летний Антон. Батюшка провел юношу за алтарь и вручил ему стихарь — одежду, предназначенную для помощников во время богослужений. Это событие произвело неизгладимое впечатление на мальчика, и в тот же день он попросил у священника разрешения прийти к нему домой для того, чтобы осмотреть иконы и другие предметы церковного обихода. Дудин откликнулся на просьбу, после чего они обменялись контактными телефонами.
Как сообщил мальчик, во время его визита к священнику, последний предложил посмотреть фильм, устроившись на диване. В ходе просмотра Дудин начал поглаживать ребенка, а затем поцеловал его не по-детски. Осознав, что происходит что-то неподобающее, Антон попросил священника прекратить такие действия, однако тот не почувствовал смущения и вручил мальчику Библию на старославянском языке, утверждая, что его поведение абсолютно нормально. После происшествия батюшка продолжал отправлять Антону сообщения с эротическими намеками, которые впоследствии удалял.
Ситуация осложняется тем, что мама Антона обнаружила у сына переписку с Дудиным, в которой священник писал о будущих поцелуях и других интимных вещах. Мальчик после происшествия начал страдать от острого стрессового расстройства, что подтверждено диагнозом психолога. Семья мальчика опасается, что из-за найма священником дорогого адвоката и невозможности восстановить удаленные сообщения дело может быть замято.
Уголовное дело против Дудина было возбуждено 3 мая. Он обвиняется в совершении развратных действий. Сам священник вину не признает. Он утверждает, что Антон сам выразил желание посетить его дом, чтобы провести время с его внуком. В ходе общения за чашкой чая Антон, по словам священника, высказывал жалобы на своего отца, который его притесняет. Кроме того, мать мальчика, как заявил священник, занимается оккультизмом, в частности гаданием на картах Таро, и стремится отдалить сына от церковной жизни.
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