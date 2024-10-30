В Екатеринбурге 30 октября умер бывший директор по персоналу Уральской горно-металлургической компании Виктор Олюнин. Простятся с ним 1 ноября в доме прощания «Вознесение» (ул. Серафима Дерябиной, 41А). Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе УГМК.
Олюнин родился в селе Сажино Красноуфимского района Свердловской области. Начал свою карьеру в 1974 году и прошел путь от учителя до высших управленческих позиций, вносил значительный вклад в развитие культурных и образовательных проектов, в том числе в период работы в комсомоле и на различных руководящих должностях. В УГМК он занимался развитием системы управления персоналом и созданием корпоративной культуры, которая стала основой для многих инициатив компании.
Трудовая деятельность Виктора Олюнина отмечена государственными, ведомственными, региональными, муниципальными и корпоративными наградами. «Для многих из нас уход Виктора Николаевича стал невосполнимой утратой. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — отметили в УГМК.
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