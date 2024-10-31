Происшествия Пожары Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося бензина 01 ноября 2024 в 07:56 Размер текста - 17 + На место ЧП прибыли сотрудники МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося на одежду бензина, который воспламенился во время уборки придомовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Накануне на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение, что на улице Морская получил ожоги мужчина. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС установили, что пострадавший сжигал мусор возле дома, используя для розжига бензин», — заявили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что бензин попал на одежду. Когда горючее воспламенилось, очевидцы сбили пламя и вызвали пожарную охрану. С ожогами руки и ноги мужчина был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося на одежду бензина, который воспламенился во время уборки придомовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Накануне на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение, что на улице Морская получил ожоги мужчина. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС установили, что пострадавший сжигал мусор возле дома, используя для розжига бензин», — заявили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что бензин попал на одежду. Когда горючее воспламенилось, очевидцы сбили пламя и вызвали пожарную охрану. С ожогами руки и ноги мужчина был госпитализирован. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям