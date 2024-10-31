31 октября 2024

Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося бензина

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
На место ЧП прибыли сотрудники МЧС Фото:

Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося на одежду бензина, который воспламенился во время уборки придомовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Накануне на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение, что на улице Морская получил ожоги мужчина. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС установили, что пострадавший сжигал мусор возле дома, используя для розжига бензин», — заявили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что бензин попал на одежду. Когда горючее воспламенилось, очевидцы сбили пламя и вызвали пожарную охрану. С ожогами руки и ноги мужчина был госпитализирован.

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Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося на одежду бензина, который воспламенился во время уборки придомовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Накануне на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение, что на улице Морская получил ожоги мужчина. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС установили, что пострадавший сжигал мусор возле дома, используя для розжига бензин», — заявили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что бензин попал на одежду. Когда горючее воспламенилось, очевидцы сбили пламя и вызвали пожарную охрану. С ожогами руки и ноги мужчина был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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