Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося бензина

Челябинец получил ожоги рук и ног из-за пролившегося на одежду бензина, который воспламенился во время уборки придомовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Накануне на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение, что на улице Морская получил ожоги мужчина. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС установили, что пострадавший сжигал мусор возле дома, используя для розжига бензин», — заявили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что бензин попал на одежду. Когда горючее воспламенилось, очевидцы сбили пламя и вызвали пожарную охрану. С ожогами руки и ноги мужчина был госпитализирован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!