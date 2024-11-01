Петарды подростки бросают под ноги прохожим (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подростки, кидающие петарды под ноги прохожим, запугали жителей Озерска в Челябинской области. Об этом рассказали очевидцы.

«Взрывайте свои петарды у себя в квартирах, а не во дворах чужих домов. Кидать их под ноги случайным прохожим такое себе развлечение, идешь как по минному полю», — пишут очевидцы в группе «Подслушано Озерск» в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером 31 октября подростки напугали жителей дома по улице Карла Маркса, 11. Петарду дети положили в некую емкость, от чего взрыв был еще сильнее. «Шарахнуло на весь двор так, что была вспышка», — добавили очевидцы. Сами озерчане пытались поговорить с подростками, но результата это не принесло.

Официальных комментариев по данному инциденту не поступало. В пресс-службе регионального управления ГУ МВД России по Челябинской области на звонок журналиста URA.RU не ответили.