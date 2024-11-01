В Сербии при обрушении козырька вокзала погибли восемь человек. Видео

01 ноября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Бетонный козырек рухнул на людей в Сербии Фото: Илья Московец © URA.RU В Нови-Саде (Сербия) на людей обрушился бетонный козырек на территории вокзала. Есть пострадавшие, сообщают о восьми погибших. Об этом сообщает Kurir. «Навес на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился сегодня около полудня. По первой информации, есть погибшие и раненые», — передают сербские СМИ. Сообщается о восьми погибших. В настоящий момент на месте происшествия работает бригада скорой помощи. Отмечается, что в последнее время на территории вокзала проходили ремонтные работы. В связи с произошедшим центры переливания крови призвали граждан активно сдавать жидкую ткань пострадавшим. Премьер-министр Милош Вучевич и министр полиции Ивица Дачич выступили с соболезнованиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нови-Саде (Сербия) на людей обрушился бетонный козырек на территории вокзала. Есть пострадавшие, сообщают о восьми погибших. Об этом сообщает Kurir. «Навес на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился сегодня около полудня. По первой информации, есть погибшие и раненые», — передают сербские СМИ. Сообщается о восьми погибших. В настоящий момент на месте происшествия работает бригада скорой помощи. Отмечается, что в последнее время на территории вокзала проходили ремонтные работы. В связи с произошедшим центры переливания крови призвали граждан активно сдавать жидкую ткань пострадавшим. Премьер-министр Милош Вучевич и министр полиции Ивица Дачич выступили с соболезнованиями.