В Сербии при обрушении козырька вокзала погибли восемь человек. Видео

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Церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Поверит» по производству тротуарной плитки. Екатеринбург, тротуарная плитка
Бетонный козырек рухнул на людей в Сербии Фото:

В Нови-Саде (Сербия) на людей обрушился бетонный козырек на территории вокзала. Есть пострадавшие, сообщают о восьми погибших. Об этом сообщает Kurir.

«Навес на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился сегодня около полудня. По первой информации, есть погибшие и раненые», — передают сербские СМИ. Сообщается о восьми погибших.

В настоящий момент на месте происшествия работает бригада скорой помощи. Отмечается, что в последнее время на территории вокзала проходили ремонтные работы. В связи с произошедшим центры переливания крови призвали граждан активно сдавать жидкую ткань пострадавшим. Премьер-министр Милош Вучевич и министр полиции Ивица Дачич выступили с соболезнованиями.

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В Нови-Саде (Сербия) на людей обрушился бетонный козырек на территории вокзала. Есть пострадавшие, сообщают о восьми погибших. Об этом сообщает Kurir. «Навес на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился сегодня около полудня. По первой информации, есть погибшие и раненые», — передают сербские СМИ. Сообщается о восьми погибших. В настоящий момент на месте происшествия работает бригада скорой помощи. Отмечается, что в последнее время на территории вокзала проходили ремонтные работы. В связи с произошедшим центры переливания крови призвали граждан активно сдавать жидкую ткань пострадавшим. Премьер-министр Милош Вучевич и министр полиции Ивица Дачич выступили с соболезнованиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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