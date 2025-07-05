Российские военные уничтожили «Геранью» цех производства БПЛА в Конотопе. Видео

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Российские беспилотники «Герань-2» атакуют цели в зоне СВО
Российские беспилотники «Герань-2» атакуют цели в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны Российской Федерации объявило о применении беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" для уничтожения производственных мощностей Вооруженных Сил Украины (ВСУ), где изготавливались беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Цели были поражены в районе населенного пункта Конотоп, Сумская область.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области, а также цеха по производству БПЛА и комплектующих к ним в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области", — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же приводится видеофрагмент работы беспилотников по целям.

Ранее российские военные уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников ВСУ с помощью беспилотников «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Министерство обороны Российской Федерации объявило о применении беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" для уничтожения производственных мощностей Вооруженных Сил Украины (ВСУ), где изготавливались беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Цели были поражены в районе населенного пункта Конотоп, Сумская область. "Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области, а также цеха по производству БПЛА и комплектующих к ним в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области", — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же приводится видеофрагмент работы беспилотников по целям. Ранее российские военные уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников ВСУ с помощью беспилотников «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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