Министерство обороны Российской Федерации объявило о применении беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" для уничтожения производственных мощностей Вооруженных Сил Украины (ВСУ), где изготавливались беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Цели были поражены в районе населенного пункта Конотоп, Сумская область.
"Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области, а также цеха по производству БПЛА и комплектующих к ним в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области", — сообщило ведомство в telegram-канале. Там же приводится видеофрагмент работы беспилотников по целям.
Ранее российские военные уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников ВСУ с помощью беспилотников «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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