Мигранты перестали считать Германию лучшей страной для жизни

Количество просителей убежища в ФРГ снизилось более чем на 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты больше не хотят переезжать в Германию
Мигранты больше не хотят переезжать в Германию Фото:

Количество запросов на предоставление убежища в Германии за первые шесть месяцев текущего года сократилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 65 495. Такие данные содержатся в конфиденциальном докладе Еврокомиссии, о котором сообщает газета Welt.

«Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных в Германии, резко сократилось. В период с 1 января по 30 июня по всей стране было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища, что на 43 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет Welt.

Теперь Германия занимает лишь третье место среди европейских стран по количеству ходатайств о предоставлении убежища, уступая Испании (76 020) и Франции (75 428). Самые низкие показатели зарегистрированы в Венгрии (47), Словакии (84) и Литве (152).

Общее количество просителей убежища в Европейском Союзе, а также в Норвегии и Швейцарии, также показало снижение на 23% и составило 388 299 за первое полугодие. Среди них большая часть прибыла из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307).

Снижение числа заявлений о предоставлении убежища в Германии и других странах ЕС происходит на фоне ужесточения миграционной политики в Европе. За последний год власти ЕС усилили контроль на границах, упростили процедуру депортации и пересматривают прежние гарантии для мигрантов, что стало реакцией на рост нелегальной иммиграции и поддержку антимиграционных инициатив среди основных политических сил.

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Количество запросов на предоставление убежища в Германии за первые шесть месяцев текущего года сократилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 65 495. Такие данные содержатся в конфиденциальном докладе Еврокомиссии, о котором сообщает газета Welt. «Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных в Германии, резко сократилось. В период с 1 января по 30 июня по всей стране было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища, что на 43 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишет Welt. Теперь Германия занимает лишь третье место среди европейских стран по количеству ходатайств о предоставлении убежища, уступая Испании (76 020) и Франции (75 428). Самые низкие показатели зарегистрированы в Венгрии (47), Словакии (84) и Литве (152). Общее количество просителей убежища в Европейском Союзе, а также в Норвегии и Швейцарии, также показало снижение на 23% и составило 388 299 за первое полугодие. Среди них большая часть прибыла из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307). Снижение числа заявлений о предоставлении убежища в Германии и других странах ЕС происходит на фоне ужесточения миграционной политики в Европе. За последний год власти ЕС усилили контроль на границах, упростили процедуру депортации и пересматривают прежние гарантии для мигрантов, что стало реакцией на рост нелегальной иммиграции и поддержку антимиграционных инициатив среди основных политических сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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