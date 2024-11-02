В Екатеринбурге 160 иностранцев попали под облаву полиции, выявлены нелегалы. Фото

02 ноября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Мигрантов отправили в специальное помещение для содержания задержанных лиц (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга 1 ноября силовики провели рейд по выявлению мигрантов-нелегалов, в ходе которого под проверку попали 160 иностранцев. Часть из них оказались нарушителями, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Всего за время операции сотрудниками полиции проверено 160 иностранных граждан, из них выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства РФ», — пояснили в ведомстве. Пять человек нарушили режим пребывания в стране, а шестеро уклонялись от прохождения иммиграционного контроля. Рейд проводили сотрудники подразделений УМВД по Екатеринбургу. В том числе отдела по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, Госавтоинспекции, ППСП, ДП и КИГ, отдела полиции на метрополитене, а также кинологи и оперативники. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 1 ноября силовики провели рейд по выявлению мигрантов-нелегалов, в ходе которого под проверку попали 160 иностранцев. Часть из них оказались нарушителями, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Всего за время операции сотрудниками полиции проверено 160 иностранных граждан, из них выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства РФ», — пояснили в ведомстве. Пять человек нарушили режим пребывания в стране, а шестеро уклонялись от прохождения иммиграционного контроля. Рейд проводили сотрудники подразделений УМВД по Екатеринбургу. В том числе отдела по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, Госавтоинспекции, ППСП, ДП и КИГ, отдела полиции на метрополитене, а также кинологи и оперативники.