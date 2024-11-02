В Екатеринбурге 160 иностранцев попали под облаву полиции, выявлены нелегалы. Фото

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
Мигрантов отправили в специальное помещение для содержания задержанных лиц (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 1 ноября силовики провели рейд по выявлению мигрантов-нелегалов, в ходе которого под проверку попали 160 иностранцев. Часть из них оказались нарушителями, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Всего за время операции сотрудниками полиции проверено 160 иностранных граждан, из них выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства РФ», — пояснили в ведомстве. Пять человек нарушили режим пребывания в стране, а шестеро уклонялись от прохождения иммиграционного контроля.

Рейд проводили сотрудники подразделений УМВД по Екатеринбургу. В том числе отдела по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, Госавтоинспекции, ППСП, ДП и КИГ, отдела полиции на метрополитене, а также кинологи и оперативники.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга 1 ноября силовики провели рейд по выявлению мигрантов-нелегалов, в ходе которого под проверку попали 160 иностранцев. Часть из них оказались нарушителями, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Всего за время операции сотрудниками полиции проверено 160 иностранных граждан, из них выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства РФ», — пояснили в ведомстве. Пять человек нарушили режим пребывания в стране, а шестеро уклонялись от прохождения иммиграционного контроля. Рейд проводили сотрудники подразделений УМВД по Екатеринбургу. В том числе отдела по вопросам миграции, организации охраны общественного порядка, Госавтоинспекции, ППСП, ДП и КИГ, отдела полиции на метрополитене, а также кинологи и оперативники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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