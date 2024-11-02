Зверство и жестокость: преступления ВСУ в Курской области, о которых известно

Сегодня, 2 ноября, Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области, передает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. Ранее было опубликовано изображение, на котором зафиксированы тела убитых российских военных, имеющих следы насилия. О каких еще преступлениях ВСУ в Курской области известно — в материале URA.RU.
ВСУ насильственно убили российских военнопленных
Пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ сообщила, что СК начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области. По информации в соцсетях, была обнародована фотография, на которой видны тела погибших российских военнослужащих со следами насильственной смерти.
В настоящее время СК выясняет точное место, где произведена фотография, обстоятельства произошедшего и устанавливает лица причастных к преступлению. Предполагается, что военные погибли в плену у ВСУ.
Польские наемники ВСУ повесили жителей Суджи
Беженец Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники ВСУ заняли дома уехавших жителей Суджи в Курской области, передает РИА Новости. Оставшихся людей в населенном пункте бойцы повесили.
По словам Крамаренко, в начале августа он вместе с семьей покинул Суджу. Теперь их дома находятся под контролем украинских наемников. Также он отметил, что многие беженцы из Суджи стали свидетелями жестоких действий со стороны ВСУ.
ВСУ стреляли по мирным жителям в Корнево
Волонтер Мария Скроб рассказала, что украинские военные в деревне Коренево производили обстрел мирных жителей. Они целились в каждый автомобиль, который направлялся в населенный пункт, передает газета The New York Times.
Также БПЛА, пролетавший над территорией Коренево, зафиксировал жесткие кадры: на дороге обнаружены, по меньшей мере, семь тел, большинство из которых одеты в гражданскую одежду. Также было обнаружено тело мужчины, которого буквально обмотало вокруг рамы велосипеда.
Украинские военные повесили мирных жителей
Согласно сообщениям родственника погибшего, переданным военным следователям, бойцы ВСУ жестоко обращались с мирным жителем одного из сел Курской области. Они избили человека, после чего повесили его в церкви, передают РИА Новости.
Наемник из США, находящийся в составе ВСУ, назвал россиян «лягушками»
Американский наемник Дэниэл Ребар, служащий в рядах ВСУ, активно поддерживал украинцев и высказывался против россиян в социальных сетях. Он называл граждан РФ «лягушками». В своих видеозаписях он также заявлял, что находится на территории России как оккупант и призывал оказывать поддержку ВСУ.
Помимо обвинений в участии в агрессии, на Ребара возложены обвинения в терроризме, наемничестве, убийствах и других серьезных преступлениях. Он был заочно арестован в РФ за участие во вторжении в Курскую область.
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