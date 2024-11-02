Следователи выясняют причину гибели российских военнопленных в Курской области

СКР начал расследование гибели российских военнопленных под Курском

02 ноября 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Следственный комитет РФ расследует гибель российских пленных в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. «Руководителю следственного управления ГВСУ СК России поручено возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография [погибших военнопленных РФ], провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении пресс-службы. Их заявление передает РИА Новости. По информации из социальных сетей, ранее была обнародована фотография, на которой видны тела погибших российских военнослужащих с признаками насильственной смерти. У одного из погибших за спиной были связаны руки. Предполагается, что они погибли в плену у ВСУ. Ранее в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР также рассказали, что заочно осудят одного из украинских командиров, который был повинен в совершении терактов на территории РФ, в частности — в Курской и Брянской областях. В результате террористических действий были ранены минимум 12 человек, отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. «Руководителю следственного управления ГВСУ СК России поручено возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография [погибших военнопленных РФ], провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении пресс-службы. Их заявление передает РИА Новости. По информации из социальных сетей, ранее была обнародована фотография, на которой видны тела погибших российских военнослужащих с признаками насильственной смерти. У одного из погибших за спиной были связаны руки. Предполагается, что они погибли в плену у ВСУ. Ранее в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР также рассказали, что заочно осудят одного из украинских командиров, который был повинен в совершении терактов на территории РФ, в частности — в Курской и Брянской областях. В результате террористических действий были ранены минимум 12 человек, отметили в ведомстве.