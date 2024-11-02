02 ноября 2024

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

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Ллойд Остин. stock, stock, Остин Ллойд
Ранее Остин распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные силы Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress были переброшены в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Оно включает регионы Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Африки.

«Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», — говорится в сообщении, размещенном на странице командования в соцсети Х. Перемещение военной техники происходит в рамках обычных операций США по укреплению военного присутствия в стратегически важных регионах.

Глава Пентагона Ллойд Остин принял решение о направлении дополнительных военных контингентов на Ближний Восток, включая эсминцы с системами противоракетной защиты, напоминает RT. Отряд истребителей, самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52.

Острое напряжение в регионе возникло после того, как 7 октября 2023 года боевики из радикальной палестинской группировки ХАМАС проникли из Газы на территорию Израиля. Это нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию для нейтрализации угрозы.

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Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress были переброшены в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Оно включает регионы Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Африки. «Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», — говорится в сообщении, размещенном на странице командования в соцсети Х. Перемещение военной техники происходит в рамках обычных операций США по укреплению военного присутствия в стратегически важных регионах. Глава Пентагона Ллойд Остин принял решение о направлении дополнительных военных контингентов на Ближний Восток, включая эсминцы с системами противоракетной защиты, напоминает RT. Отряд истребителей, самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52. Острое напряжение в регионе возникло после того, как 7 октября 2023 года боевики из радикальной палестинской группировки ХАМАС проникли из Газы на территорию Израиля. Это нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию для нейтрализации угрозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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