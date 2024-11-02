Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

03 ноября 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Ранее Остин распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные силы Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress были переброшены в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Оно включает регионы Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Африки. «Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», — говорится в сообщении, размещенном на странице командования в соцсети Х. Перемещение военной техники происходит в рамках обычных операций США по укреплению военного присутствия в стратегически важных регионах. Глава Пентагона Ллойд Остин принял решение о направлении дополнительных военных контингентов на Ближний Восток, включая эсминцы с системами противоракетной защиты, напоминает RT. Отряд истребителей, самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52. Острое напряжение в регионе возникло после того, как 7 октября 2023 года боевики из радикальной палестинской группировки ХАМАС проникли из Газы на территорию Израиля. Это нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию для нейтрализации угрозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress были переброшены в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Оно включает регионы Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Африки. «Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот (штат Северная Дакота), прибыли в зону ответственности CENTCOM», — говорится в сообщении, размещенном на странице командования в соцсети Х. Перемещение военной техники происходит в рамках обычных операций США по укреплению военного присутствия в стратегически важных регионах. Глава Пентагона Ллойд Остин принял решение о направлении дополнительных военных контингентов на Ближний Восток, включая эсминцы с системами противоракетной защиты, напоминает RT. Отряд истребителей, самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52. Острое напряжение в регионе возникло после того, как 7 октября 2023 года боевики из радикальной палестинской группировки ХАМАС проникли из Газы на территорию Израиля. Это нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию для нейтрализации угрозы.