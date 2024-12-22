«Пошли на разрушение страны»: Путин предъявил претензию своим предшественникам

Прежнее поколение российских политиков пошло на разрушение страны ради принятия России на Западе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что «цивилизованный мир» только этого от России и ждал. Впредь страна при построении отношений будет исходить только из своих интересов.
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