«Пошли на разрушение страны»: Путин предъявил претензию своим предшественникам

Путин: политики до 2000 года пошли на разрушение РФ ради одобрения Запада
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Россия завершила период, когда политики разрушали ее ради одобрения Запада
Россия завершила период, когда политики разрушали ее ради одобрения Запада Фото:

Прежнее поколение российских политиков пошло на разрушение страны ради принятия России на Западе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что «цивилизованный мир» только этого от России и ждал. Впредь страна при построении отношений будет исходить только из своих интересов.

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Прежнее поколение российских политиков пошло на разрушение страны ради принятия России на Западе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что «цивилизованный мир» только этого от России и ждал. Впредь страна при построении отношений будет исходить только из своих интересов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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