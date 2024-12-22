В Иране нашли убитым дальнобойщика из России

Водитель-дальнобойщик из России был найден убитым на севере Ирана. На данный момент ведется расследование произошедшего, сообщает посольство РФ в Тегеране.
«Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана. РФ призывает Иран провести срочное расследование и навести порядок на погранпереходе», — заявили в посольстве, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что иранские органы правопорядка уже начали расследование в координации с российскими дипломатическими представительствами.
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