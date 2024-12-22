В Иране нашли убитым дальнобойщика из России

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По факту обнаружения тела российского дальнобойщика в Иране ведется расследование
По факту обнаружения тела российского дальнобойщика в Иране ведется расследование Фото:

Водитель-дальнобойщик из России был найден убитым на севере Ирана. На данный момент ведется расследование произошедшего, сообщает посольство РФ в Тегеране.

«Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана. РФ призывает Иран провести срочное расследование и навести порядок на погранпереходе», — заявили в посольстве, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что иранские органы правопорядка уже начали расследование в координации с российскими дипломатическими представительствами.

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Водитель-дальнобойщик из России был найден убитым на севере Ирана. На данный момент ведется расследование произошедшего, сообщает посольство РФ в Тегеране. «Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана. РФ призывает Иран провести срочное расследование и навести порядок на погранпереходе», — заявили в посольстве, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что иранские органы правопорядка уже начали расследование в координации с российскими дипломатическими представительствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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