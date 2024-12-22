Базовый и негативный сценарии: МВФ назвал две возможные даты окончания СВО

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогнозы относительно возможных сроков завершения специальной военной операции на Украине. По базовому сценарию, конфликт должен завершиться к концу 2025 года, в то время как по негативному сценарию он может продолжаться до середины 2026 года.
«Персонал обновил негативный сценарий, сохранив предположение о том, что конфликт продлится до середины 2026 года», — говорится в отчете МВФ. Негативный сценарий, по мнению МВФ, «влечет за собой более длительный и более интенсивный шок для экономической активности, бюджетных потребностей и платежного баланса» Украины.
В базовом сценарии предполагается, что СВО закончится к концу 2025 года. Кроме того, в нем МВФ прогнозирует замедление экономической активности Украины в следующем году из-за ряда факторов, включая ужесточение рынка труда, последствия атак на энергетическую инфраструктуру и продолжающуюся неопределенность в связи с военными действиями. Фонд также поддерживает ужесточение налоговой политики в стране для стабилизации экономической ситуации.
Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о временных рамках завершения конфликта. Он говорил, что боевые действия представляют собой сложный процесс, из-за чего предсказать их исход затруднительно. «Мы продолжаем двигаться к выполнению основных целей, определенных в начале специальной военной операции», — заявил Путин, уточнив, что речь идет о денацификации и демилитаризации Украины, а также о ее нейтральном статусе.
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