Die Welt: ЕС направит четкий сигнал Путину

ЕС готовит новый пакет санкций против РФ
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Евросоюз к февралю 2025 года подготовит новый пакет санкций против РФ
Евросоюз к февралю 2025 года подготовит новый пакет санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций против определенных секторов экономики страны. Они вступят в силу в феврале 2025 года и задуманы как «четкий сигнал» президенту РФ Владимиру Путину, передает Die Welt 

«16-й пакет санкций задуман как „четкий сигнал Москве“, в него будут включены меры против конкретных секторов российской экономики», — говорится в материале со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. Отмечается, что санкции будут направлены против секторов экономики РФ, которые до сих пор были недостаточно или вообще не затронуты ограничениями. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году Европой будет продолжено наращивание объема вторичных санкций, направленных против третьих стран, организаций и лиц, сотрудничающих с основными подсанкционными субъектами. По словам программного директора дискуссионного клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, в 2024 году более 400 компаний оказались под действием этих санкций.

При этом Владимир Путин заявил, что санкции не смогут «убить» российскую экономику. По его словам, страна в любом случае найдет выход из ситуации, передает 360.ru. 

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Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций против определенных секторов экономики страны. Они вступят в силу в феврале 2025 года и задуманы как «четкий сигнал» президенту РФ Владимиру Путину, передает Die Welt  «16-й пакет санкций задуман как „четкий сигнал Москве“, в него будут включены меры против конкретных секторов российской экономики», — говорится в материале со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. Отмечается, что санкции будут направлены против секторов экономики РФ, которые до сих пор были недостаточно или вообще не затронуты ограничениями.  Ранее сообщалось, что в 2025 году Европой будет продолжено наращивание объема вторичных санкций, направленных против третьих стран, организаций и лиц, сотрудничающих с основными подсанкционными субъектами. По словам программного директора дискуссионного клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, в 2024 году более 400 компаний оказались под действием этих санкций. При этом Владимир Путин заявил, что санкции не смогут «убить» российскую экономику. По его словам, страна в любом случае найдет выход из ситуации, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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