В Новосибирске загорелось отделение Сбербанка

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Пожар в отделении Сбера в Новосибирске потушен
Пожар в отделении Сбера в Новосибирске потушен Фото:

В Новосибирске в отделении Сбербанка в Академгородке на Морском проспекте произошел пожар. Его удалось ликвидировать до прибытии пожарных, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии», — заявили в чрезвычайном ведомстве. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших по факту произошедшего не обнаружено. 

В последнее время в Подмосковье произошли три поджога из-за подрывов фейерверков в общественных местах. Эти действия связали с вербовкой местных жителей украинскими мошенников. Более подробно о поджогах в Химках, Отрадном и Королеве — в материале URA.RU. 

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В Новосибирске в отделении Сбербанка в Академгородке на Морском проспекте произошел пожар. Его удалось ликвидировать до прибытии пожарных, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии», — заявили в чрезвычайном ведомстве. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших по факту произошедшего не обнаружено.  В последнее время в Подмосковье произошли три поджога из-за подрывов фейерверков в общественных местах. Эти действия связали с вербовкой местных жителей украинскими мошенников. Более подробно о поджогах в Химках, Отрадном и Королеве — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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