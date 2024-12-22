В Новосибирске загорелось отделение Сбербанка

В Новосибирске в отделении Сбербанка в Академгородке на Морском проспекте произошел пожар. Его удалось ликвидировать до прибытии пожарных, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии», — заявили в чрезвычайном ведомстве. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших по факту произошедшего не обнаружено.
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