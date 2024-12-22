Вертолет врезался в здание больницы в Турции, есть погибшие

Вертолет, принадлежащий министерству здравоохранения Турции, потерпел крушение в городе Мугла, столкнувшись со зданием научно-исследовательской больницы. Об этом сообщает телеканал Habert?rk.
«Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю», — передает телеканал. На месте происшествия обнаружены обломки вертолета, фюзеляж которого сильно поврежден.
В результате аварии погибли четыре человека, подтвердил губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйык. По его словам, вертолет столкнулся с четвертым этажом научно-исследовательской больницы. «Катастрофа произошла в момент взлета с вертолетной площадки больницы. Среди погибших — два пилота, врач и медработник», — сообщил Акбыйык на брифинге для прессы.
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