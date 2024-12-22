Вертолет врезался в здание больницы в Турции, есть погибшие

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При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека (архивное фото)
При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека (архивное фото) Фото:

Вертолет, принадлежащий министерству здравоохранения Турции, потерпел крушение в городе Мугла, столкнувшись со зданием научно-исследовательской больницы. Об этом сообщает телеканал Habert?rk.

«Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю», — передает телеканал. На месте происшествия обнаружены обломки вертолета, фюзеляж которого сильно поврежден.

В результате аварии погибли четыре человека, подтвердил губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйык. По его словам, вертолет столкнулся с четвертым этажом научно-исследовательской больницы. «Катастрофа произошла в момент взлета с вертолетной площадки больницы. Среди погибших — два пилота, врач и медработник», — сообщил Акбыйык на брифинге для прессы.

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Вертолет, принадлежащий министерству здравоохранения Турции, потерпел крушение в городе Мугла, столкнувшись со зданием научно-исследовательской больницы. Об этом сообщает телеканал Habert?rk. «Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю», — передает телеканал. На месте происшествия обнаружены обломки вертолета, фюзеляж которого сильно поврежден. В результате аварии погибли четыре человека, подтвердил губернатор провинции Мугла Идрис Акбыйык. По его словам, вертолет столкнулся с четвертым этажом научно-исследовательской больницы. «Катастрофа произошла в момент взлета с вертолетной площадки больницы. Среди погибших — два пилота, врач и медработник», — сообщил Акбыйык на брифинге для прессы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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