03 ноября 2024

В Петербурге произошел подрыв опор ЛЭП. Фото

«Фонтанка» показала место подрыва опоры ЛЭП в Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате подрыва без света остались более 300 домов
В результате подрыва без света остались более 300 домов Фото:

В Приморском районе Петербурга произошел подрыв опоры линии электропередач. О случившемся сообщает «Фонтантка».

«В воскресенье, 3 ноября, Выборгский районный суд арестовал подозреваемого в подрыве. Мужчина прикрепил взрывчатку на трех опорах ЛЭП и взорвал их, что привело к обесточиванию более 300 домов. Свою вину он отрицает», — пишет «Фонтанка».

Издание располагает кадрами с места происшествия, на которых видны верхние части опор с торчащей арматурой. Это последствия подрыва и последующего демонтажа, который проводили «Россети Ленэнерго».

На кадрах видна верхняя часть опор
На кадрах видна верхняя часть опор
Фото:
Так опоры выглядят после подрыва и демонтажных работ
Так опоры выглядят после подрыва и демонтажных работ
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о подрыве ЛЭП в Брянской области. В результате происшествия без света оставался Климовский район.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморском районе Петербурга произошел подрыв опоры линии электропередач. О случившемся сообщает «Фонтантка». «В воскресенье, 3 ноября, Выборгский районный суд арестовал подозреваемого в подрыве. Мужчина прикрепил взрывчатку на трех опорах ЛЭП и взорвал их, что привело к обесточиванию более 300 домов. Свою вину он отрицает», — пишет «Фонтанка». Издание располагает кадрами с места происшествия, на которых видны верхние части опор с торчащей арматурой. Это последствия подрыва и последующего демонтажа, который проводили «Россети Ленэнерго». Ранее URA.RU сообщало о подрыве ЛЭП в Брянской области. В результате происшествия без света оставался Климовский район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...