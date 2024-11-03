В Приморском районе Петербурга произошел подрыв опоры линии электропередач. О случившемся сообщает «Фонтантка».
«В воскресенье, 3 ноября, Выборгский районный суд арестовал подозреваемого в подрыве. Мужчина прикрепил взрывчатку на трех опорах ЛЭП и взорвал их, что привело к обесточиванию более 300 домов. Свою вину он отрицает», — пишет «Фонтанка».
Издание располагает кадрами с места происшествия, на которых видны верхние части опор с торчащей арматурой. Это последствия подрыва и последующего демонтажа, который проводили «Россети Ленэнерго».
Ранее URA.RU сообщало о подрыве ЛЭП в Брянской области. В результате происшествия без света оставался Климовский район.
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