Метеорологи назвали территорию в Прикамье, где высота снежного покрова достигла 50 сантиметров

К утру 4 ноября стало понятно, в прикамском заповеднике «Басеги» высота снежного покрова вплотную приблизилась к отметке в 50 сантиметров. Такими данными поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В заповеднике „Басеги“ высота снежного покрова достигла примерно 50 см», — написано в telegram-канале центра. По данным ученых, до 1 ноября там снега вообще не было.
Регион оказался во власти обильных осадков и ветров с приходом третьего месяца осени. Сейчас на погоду оказывает воздействие циклон с Финского залива. Согласно прогнозу, в Пермском крае высота снежного покрова на неделе еще увеличится.
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