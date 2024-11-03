03 ноября 2024

Метеорологи назвали территорию в Прикамье, где высота снежного покрова достигла 50 сантиметров

В пермском заповеднике «Басеги» высота снежного покрова составила 50 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Погоду в регионе определяет циклон «Мартина»
Погоду в регионе определяет циклон «Мартина» Фото:

К утру 4 ноября стало понятно, в прикамском заповеднике «Басеги» высота снежного покрова вплотную приблизилась к отметке в 50 сантиметров. Такими данными поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В заповеднике „Басеги“ высота снежного покрова достигла примерно 50 см», — написано в telegram-канале центра. По данным ученых, до 1 ноября там снега вообще не было.

Регион оказался во власти обильных осадков и ветров с приходом третьего месяца осени. Сейчас на погоду оказывает воздействие циклон с Финского залива. Согласно прогнозу, в Пермском крае высота снежного покрова на неделе еще увеличится.

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К утру 4 ноября стало понятно, в прикамском заповеднике «Басеги» высота снежного покрова вплотную приблизилась к отметке в 50 сантиметров. Такими данными поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «В заповеднике „Басеги“ высота снежного покрова достигла примерно 50 см», — написано в telegram-канале центра. По данным ученых, до 1 ноября там снега вообще не было. Регион оказался во власти обильных осадков и ветров с приходом третьего месяца осени. Сейчас на погоду оказывает воздействие циклон с Финского залива. Согласно прогнозу, в Пермском крае высота снежного покрова на неделе еще увеличится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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