Клип DJ Smash и Сои «Бал моих подруг» набрал 6 миллионов просмотров

Совместный клип пермского DJ Smash (Андрея Ширмана) и певицы Сои (Асият Сайгидовой) набрал почти 6 млн просмотров в соцсети «ВКонтакте». Музыкант сообщил об этом на фоне разрастающихся слухов о романе Сои с исполнителем Shaman (Ярославом Дроновым).
«На нашем с Соей клипе „Бал моих подруг“ почти 6 миллионов просмотров. Двигаемся дальше!» — написал Андрей Ширман в своем telegram-канале.
В конце октября DJ Smash выложил релиз трека, а затем и клип на песню. Ранее URA.RU писало, что возможный роман Shaman и Сои стал одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-биза. Предположительно, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере «Князь Владимир».
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