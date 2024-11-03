03 ноября 2024

Клип DJ Smash и Сои «Бал моих подруг» набрал 6 миллионов просмотров

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео на песню DJ Smash опубликовал конце октября Фото:

Совместный клип пермского DJ Smash (Андрея Ширмана) и певицы Сои (Асият Сайгидовой) набрал почти 6 млн просмотров в соцсети «ВКонтакте». Музыкант сообщил об этом на фоне разрастающихся слухов о романе Сои с исполнителем Shaman (Ярославом Дроновым).

«На нашем с Соей клипе „Бал моих подруг“ почти 6 миллионов просмотров. Двигаемся дальше!» — написал Андрей Ширман в своем telegram-канале.

В конце октября DJ Smash выложил релиз трека, а затем и клип на песню. Ранее URA.RU писало, что возможный роман Shaman и Сои стал одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-биза. Предположительно, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере «Князь Владимир».

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Совместный клип пермского DJ Smash (Андрея Ширмана) и певицы Сои (Асият Сайгидовой) набрал почти 6 млн просмотров в соцсети «ВКонтакте». Музыкант сообщил об этом на фоне разрастающихся слухов о романе Сои с исполнителем Shaman (Ярославом Дроновым). «На нашем с Соей клипе „Бал моих подруг“ почти 6 миллионов просмотров. Двигаемся дальше!» — написал Андрей Ширман в своем telegram-канале. В конце октября DJ Smash выложил релиз трека, а затем и клип на песню. Ранее URA.RU писало, что возможный роман Shaman и Сои стал одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-биза. Предположительно, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере «Князь Владимир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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