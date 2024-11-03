03 ноября 2024

Пермякам дали неутешительный прогноз погоды на 5 ноября

МЧС: в Прикамье 5 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков призвали к бдительности в связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений
Пермяков призвали к бдительности в связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений Фото:

В Пермском крае во вторник, 5 ноября, ожидаются изморозь и гололедица. Об этом население предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Прикамье 5 ноября по краю местами прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. На дорогах — гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Из-за непогоды возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП, отмечают спасатели.

По прогнозу метеорологов, на неделе в регионе интенсивные осадки прекратятся и наступят морозы. Пик похолодания — среда. Ночью столбики термометров опустятся до 10-17 градусов нижу нуля, днем будет от -5 до -7.

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В Пермском крае во вторник, 5 ноября, ожидаются изморозь и гололедица. Об этом население предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «В Прикамье 5 ноября по краю местами прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. На дорогах — гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Из-за непогоды возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП, отмечают спасатели. По прогнозу метеорологов, на неделе в регионе интенсивные осадки прекратятся и наступят морозы. Пик похолодания — среда. Ночью столбики термометров опустятся до 10-17 градусов нижу нуля, днем будет от -5 до -7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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