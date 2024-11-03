Пермякам дали неутешительный прогноз погоды на 5 ноября

В Пермском крае во вторник, 5 ноября, ожидаются изморозь и гололедица. Об этом население предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В Прикамье 5 ноября по краю местами прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. На дорогах — гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Из-за непогоды возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП, отмечают спасатели.
По прогнозу метеорологов, на неделе в регионе интенсивные осадки прекратятся и наступят морозы. Пик похолодания — среда. Ночью столбики термометров опустятся до 10-17 градусов нижу нуля, днем будет от -5 до -7.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!