Власти Перми продолжат платить за сообщения о пьяных водителях

В Пермском крае планируют продлить программу выплат за информацию о пьяных водителях. Министерство территориальной безопасности подготовило соответствующий документ, пишет издание «Текст» со ссылкой на министерство.
«Реализация мероприятия будет продолжаться в последующие годы. Планируется снять ограничение по срокам действия программы», — цитирует издание.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство территориальной безопасности Пермского края. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что за сообщения о пьяных водителях начали платить по 5000 рублей. Также ГАИ Пермского края создала telegram-бот для сообщений о нарушителях. Власти отмечали, что вознаграждение будет выплачено лишь в случае, когда сообщение помогло привлечь водителя к ответственности.
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