02 ноября 2024

Власти Перми продолжат платить за сообщения о пьяных водителях

© Служба новостей «URA.RU»
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За сообщение о пьяных водителях платят 5000 рублей
За сообщение о пьяных водителях платят 5000 рублей Фото:

В Пермском крае планируют продлить программу выплат за информацию о пьяных водителях. Министерство территориальной безопасности подготовило соответствующий документ, пишет издание «Текст» со ссылкой на министерство.

«Реализация мероприятия будет продолжаться в последующие годы. Планируется снять ограничение по срокам действия программы», — цитирует издание.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство территориальной безопасности Пермского края. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что за сообщения о пьяных водителях начали платить по 5000 рублей. Также ГАИ Пермского края создала telegram-бот для сообщений о нарушителях. Власти отмечали, что вознаграждение будет выплачено лишь в случае, когда сообщение помогло привлечь водителя к ответственности.

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В Пермском крае планируют продлить программу выплат за информацию о пьяных водителях. Министерство территориальной безопасности подготовило соответствующий документ, пишет издание «Текст» со ссылкой на министерство. «Реализация мероприятия будет продолжаться в последующие годы. Планируется снять ограничение по срокам действия программы», — цитирует издание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство территориальной безопасности Пермского края. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что за сообщения о пьяных водителях начали платить по 5000 рублей. Также ГАИ Пермского края создала telegram-бот для сообщений о нарушителях. Власти отмечали, что вознаграждение будет выплачено лишь в случае, когда сообщение помогло привлечь водителя к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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