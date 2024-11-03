03 ноября 2024

На Первом канале в «Непутевых заметках» показали достопримечательности Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Телевизионщики провели в Пермском крае несколько дней, снимая материал для передачи
Телевизионщики провели в Пермском крае несколько дней, снимая материал для передачи Фото:

В шоу «Непутевые заметки» с ведущим Дмитрием Крыловым рассказали о достопримечательностях Пермского края. Программа вышла в эфир Первого канала 3 ноября.

«Вместе с ведущим зрители увидят знаменитые пещеры и гроты Усьвинских столбов, уникальный памятник природы Каменный город, город Соликамск и единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества под открытым небом», — указано в описании выпуска. Завершается программа обзором Чердыни.

Съемочная группа Первого канала побывала в Прикамье в январе. В марте у зрителей появилась возможность оценить первые результаты проделанной работы.

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В шоу «Непутевые заметки» с ведущим Дмитрием Крыловым рассказали о достопримечательностях Пермского края. Программа вышла в эфир Первого канала 3 ноября. «Вместе с ведущим зрители увидят знаменитые пещеры и гроты Усьвинских столбов, уникальный памятник природы Каменный город, город Соликамск и единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества под открытым небом», — указано в описании выпуска. Завершается программа обзором Чердыни. Съемочная группа Первого канала побывала в Прикамье в январе. В марте у зрителей появилась возможность оценить первые результаты проделанной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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