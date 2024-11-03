На Первом канале в «Непутевых заметках» показали достопримечательности Прикамья

В шоу «Непутевые заметки» с ведущим Дмитрием Крыловым рассказали о достопримечательностях Пермского края. Программа вышла в эфир Первого канала 3 ноября.
«Вместе с ведущим зрители увидят знаменитые пещеры и гроты Усьвинских столбов, уникальный памятник природы Каменный город, город Соликамск и единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества под открытым небом», — указано в описании выпуска. Завершается программа обзором Чердыни.
Съемочная группа Первого канала побывала в Прикамье в январе. В марте у зрителей появилась возможность оценить первые результаты проделанной работы.
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