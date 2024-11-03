Пермяки стали тратить больше денег на лекарства

Траты пермяков на лекарственные препараты выросли на 18,4% по сравнению с прошлым годом. Отраслевая аналитическая компания DSM Group сравнила данные продаж за девять месяцев год к году.
«За 9 месяцев 2024 года прикамские аптеки реализовали лекарственные препараты на общую сумму в 19,08 млрд рублей. Это на 18,4% (почти 3 млрд) больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,1 млрд рублей)», — исследование было подготовлено по запросу «РБК Пермь».
Также на 21,7% увеличился спрос на лечебную косметику, отмечают аналитики. А вот объем реализованных упаковок снизился на 2,5%.
В конце лета в Перми выпустили препарат от иммунодефицита. Производители сообщали, что лекарство уникально для РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!