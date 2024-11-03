03 ноября 2024

Пермяки стали тратить больше денег на лекарства

Траты жителей Пермского края на лекарства в 2024 году выросли на 18,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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В целом по стране наблюдается рост доверия к отечественным препаратам
В целом по стране наблюдается рост доверия к отечественным препаратам Фото:

Траты пермяков на лекарственные препараты выросли на 18,4% по сравнению с прошлым годом. Отраслевая аналитическая компания DSM Group сравнила данные продаж за девять месяцев год к году.

«За 9 месяцев 2024 года прикамские аптеки реализовали лекарственные препараты на общую сумму в 19,08 млрд рублей. Это на 18,4% (почти 3 млрд) больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,1 млрд рублей)», — исследование было подготовлено по запросу «РБК Пермь».

Также на 21,7% увеличился спрос на лечебную косметику, отмечают аналитики. А вот объем реализованных упаковок снизился на 2,5%.

В конце лета в Перми выпустили препарат от иммунодефицита. Производители сообщали, что лекарство уникально для РФ.

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Траты пермяков на лекарственные препараты выросли на 18,4% по сравнению с прошлым годом. Отраслевая аналитическая компания DSM Group сравнила данные продаж за девять месяцев год к году. «За 9 месяцев 2024 года прикамские аптеки реализовали лекарственные препараты на общую сумму в 19,08 млрд рублей. Это на 18,4% (почти 3 млрд) больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,1 млрд рублей)», — исследование было подготовлено по запросу «РБК Пермь». Также на 21,7% увеличился спрос на лечебную косметику, отмечают аналитики. А вот объем реализованных упаковок снизился на 2,5%. В конце лета в Перми выпустили препарат от иммунодефицита. Производители сообщали, что лекарство уникально для РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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