Логистический парк во Фролах под Пермью будет построен в 2027 году

Сроки окончания строительства нового логистического парка «Парма» сдвинулись на 2027 год. Об этом сообщили в Агентстве по инвестиционному развитию Прикамья.
«Предложение связано с увеличением сроков согласования концепции складских мощностей. Сроки реализации проекта перенесены на 2027 год», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». Скорректированная дата увеличила срок реализации на два года.
Инициатива ООО «Пермь Логистика» получила статус приоритетного инвестиционного проекта в прошлом году. Ранее построить во Фролах аналогичный объект планировала свердловская компания. Прошлой осенью территория принадлежала пермскому заводу напитков «Санфрут».
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