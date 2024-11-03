03 ноября 2024

Логистический парк во Фролах под Пермью будет построен в 2027 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс будет состоять из сухого склада, помещений производственного блока и технических площадок
Комплекс будет состоять из сухого склада, помещений производственного блока и технических площадок Фото:

Сроки окончания строительства нового логистического парка «Парма» сдвинулись на 2027 год. Об этом сообщили в Агентстве по инвестиционному развитию Прикамья.

«Предложение связано с увеличением сроков согласования концепции складских мощностей. Сроки реализации проекта перенесены на 2027 год», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». Скорректированная дата увеличила срок реализации на два года.

Инициатива ООО «Пермь Логистика» получила статус приоритетного инвестиционного проекта в прошлом году. Ранее построить во Фролах аналогичный объект планировала свердловская компания. Прошлой осенью территория принадлежала пермскому заводу напитков «Санфрут».

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Сроки окончания строительства нового логистического парка «Парма» сдвинулись на 2027 год. Об этом сообщили в Агентстве по инвестиционному развитию Прикамья. «Предложение связано с увеличением сроков согласования концепции складских мощностей. Сроки реализации проекта перенесены на 2027 год», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». Скорректированная дата увеличила срок реализации на два года. Инициатива ООО «Пермь Логистика» получила статус приоритетного инвестиционного проекта в прошлом году. Ранее построить во Фролах аналогичный объект планировала свердловская компания. Прошлой осенью территория принадлежала пермскому заводу напитков «Санфрут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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