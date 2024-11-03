Мужчина погиб на пожаре в доме у Красавинского моста в Перми

Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь на 4 ноября (архивное фото)
В Перми во время пожара в одном из дачных домов СНТ у Красавинского моста погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«На месте было установлено, что происходит горение дома с надворными постройками на территории садового товарищества. Площадь возгорания составила 98 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб мужчина», — пояснили спасатели порталу 59.RU.
В тушении приняли участие 27 специалистов и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
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