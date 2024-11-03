03 ноября 2024

Мужчина погиб на пожаре в доме у Красавинского моста в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь на 4 ноября (архивное фото)
Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь на 4 ноября (архивное фото) Фото:

В Перми во время пожара в одном из дачных домов СНТ у Красавинского моста погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«На месте было установлено, что происходит горение дома с надворными постройками на территории садового товарищества. Площадь возгорания составила 98 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб мужчина», — пояснили спасатели порталу 59.RU.

В тушении приняли участие 27 специалистов и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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В Перми во время пожара в одном из дачных домов СНТ у Красавинского моста погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На месте было установлено, что происходит горение дома с надворными постройками на территории садового товарищества. Площадь возгорания составила 98 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб мужчина», — пояснили спасатели порталу 59.RU. В тушении приняли участие 27 специалистов и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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