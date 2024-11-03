03 ноября 2024

Пермяк победил в Сочинском марафоне, показав лучший результат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк обогнал 556 соперников
Пермяк обогнал 556 соперников Фото:

Дмитрий Шишкин из Пермского края стал победителем Сочинского марафона. Он быстрее всех преодолел 42,2 километра, сообщается в соцсетях забега.

«На марафоне победу одержал Дмитрий Шишкин. Он финишировал с результатом 2 часа 36 минут 40 секунд», — говорится в сообщении.

Финальный старт сезона от «Высшей лиги» состоялся 3 ноября на побережье Черного моря. Пермяк стал лучшим среди 556 бегунов.

Пермяк преодолел дистанцию за 2 часа 36 минут 40 секунд
Пермяк преодолел дистанцию за 2 часа 36 минут 40 секунд
Фото:

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Дмитрий Шишкин из Пермского края стал победителем Сочинского марафона. Он быстрее всех преодолел 42,2 километра, сообщается в соцсетях забега. «На марафоне победу одержал Дмитрий Шишкин. Он финишировал с результатом 2 часа 36 минут 40 секунд», — говорится в сообщении. Финальный старт сезона от «Высшей лиги» состоялся 3 ноября на побережье Черного моря. Пермяк стал лучшим среди 556 бегунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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