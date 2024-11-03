Пермяк обогнал 556 соперников
Дмитрий Шишкин из Пермского края стал победителем Сочинского марафона. Он быстрее всех преодолел 42,2 километра, сообщается в соцсетях забега.
«На марафоне победу одержал Дмитрий Шишкин. Он финишировал с результатом 2 часа 36 минут 40 секунд», — говорится в сообщении.
Финальный старт сезона от «Высшей лиги» состоялся 3 ноября на побережье Черного моря. Пермяк стал лучшим среди 556 бегунов.
Пермяк преодолел дистанцию за 2 часа 36 минут 40 секунд
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