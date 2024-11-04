Тарасова поставила на место Загитову, обвинившую ее в непрофессионализме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала российскую фигуристку Алину Загитову не ворошить прошлое и указала, что непрофессиональное комментирование относится к ней самой. Ранее спортсменка назвала работу Тарасовой комментатором на Олимпиаде-2018 непрофессиональной.
«Слова Загитовой про непрофессиональное комментирование? Это она по поводу своего. Почему меня эти слова должны обидеть? Я не собираюсь возвращаться к словам, сказанным семь лет назад», — заявила Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Тренер отметила, что из-за высказываний Загитовой в ее адрес отношение к фигуристке не изменит. Тарасова подчеркнула, что у них просто разные мнения.
Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании, критиковала комментатора Александра Гришина и Тарасову за работу на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Гришин после оценок Евгении Медведевой, которой не удалось обойти Загитову по сумме баллов, сказал: «Так не бывает, так не должно быть». Тарасова во время выступления Медведевой не скрывала, что хотела бы ее победы. Загитова назвала их реакцию «непрофессионализмом» и предположила, что у них было больше симпатии к Медведевой из-за личных отношений, передает RT.
Загитова после спортивных побед начала делать карьеру на телевидении, став ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Однако столкнулась с критикой со стороны зрителей, которые оказались недовольны, как фигуристка ведет себя в кадре.
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