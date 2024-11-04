Тарасова поставила на место Загитову, обвинившую ее в непрофессионализме

Тарасова: слова Загитовой о непрофессионализме относятся к ней самой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тарасова намекнула, что Загитовой следует посмотреть на себя
Тарасова намекнула, что Загитовой следует посмотреть на себя Фото:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала российскую фигуристку Алину Загитову не ворошить прошлое и указала, что непрофессиональное комментирование относится к ней самой. Ранее спортсменка назвала работу Тарасовой комментатором на Олимпиаде-2018 непрофессиональной.

«Слова Загитовой про непрофессиональное комментирование? Это она по поводу своего. Почему меня эти слова должны обидеть? Я не собираюсь возвращаться к словам, сказанным семь лет назад», — заявила Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Тренер отметила, что из-за высказываний Загитовой в ее адрес отношение к фигуристке не изменит. Тарасова подчеркнула, что у них просто разные мнения. 

Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании, критиковала комментатора Александра Гришина и Тарасову за работу на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Гришин после оценок Евгении Медведевой, которой не удалось обойти Загитову по сумме баллов, сказал: «Так не бывает, так не должно быть». Тарасова во время выступления Медведевой не скрывала, что хотела бы ее победы. Загитова назвала их реакцию «непрофессионализмом» и предположила, что у них было больше симпатии к Медведевой из-за личных отношений, передает RT.

Загитова после спортивных побед начала делать карьеру на телевидении, став ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Однако столкнулась с критикой со стороны зрителей, которые оказались недовольны, как фигуристка ведет себя в кадре. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала российскую фигуристку Алину Загитову не ворошить прошлое и указала, что непрофессиональное комментирование относится к ней самой. Ранее спортсменка назвала работу Тарасовой комментатором на Олимпиаде-2018 непрофессиональной. «Слова Загитовой про непрофессиональное комментирование? Это она по поводу своего. Почему меня эти слова должны обидеть? Я не собираюсь возвращаться к словам, сказанным семь лет назад», — заявила Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым. Тренер отметила, что из-за высказываний Загитовой в ее адрес отношение к фигуристке не изменит. Тарасова подчеркнула, что у них просто разные мнения.  Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании, критиковала комментатора Александра Гришина и Тарасову за работу на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Гришин после оценок Евгении Медведевой, которой не удалось обойти Загитову по сумме баллов, сказал: «Так не бывает, так не должно быть». Тарасова во время выступления Медведевой не скрывала, что хотела бы ее победы. Загитова назвала их реакцию «непрофессионализмом» и предположила, что у них было больше симпатии к Медведевой из-за личных отношений, передает RT. Загитова после спортивных побед начала делать карьеру на телевидении, став ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Однако столкнулась с критикой со стороны зрителей, которые оказались недовольны, как фигуристка ведет себя в кадре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...