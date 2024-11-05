В ХМАО начали строительство нового завода по изготовлению газовых резервуаров

В индустриальном парке «Югра» начали подготовку к строительству нового завода по изготовлению газовых резервуаров. Новый резидент технопарка расчистил площадку и начал проектирование производственной площадки, сообщил Департамент промышленности Югры.
«Недавно на площадку зашел новый резидент — ООО „Вимана“, о размещении его производства договорились на полях международной выставки InRussia. Уже расчищена площадка и началось проектирование под производство стальных резервуаров хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов», — сообщил Деппром ХМАО в telegram-канале.
В индустриальном парке также строится универсальное производственное здание площадью 1500 квадратных метров. Завершить проект планируют до 2030 года. Всего на базе промплощадки в настоящее время работают 17 резидентов — предприятий, специализирующихся на металлообработке, нефтесервисе, ремонте машин и оборудования.
Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) открылся завод по производству деталей для нефтяного оборудования. На производственной площадке будут изготавливать полимерные центраторы для бурения нефтегазовых скважин.
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