Депутат Иванов: умер свердловчанин, обвиняемый в дезертирстве после обстрела ВСУ

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Родственникам погибшего в ближайшее время перечислят средства (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Погиб солдат из Екатеринбурга, которого потеряли и признали дезертиром после нападения Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Герою нашей истории в итоге поменяли статус, его гибель подтвердили. В настоящее время изданы приказы о назначении родным военнослужащего положенных по закону выплат. Перечисление средств ожидается в течение ноября», — написал Иванов в своем telegram-канале, отметив, что информация о гибели военнослужащего поступила от Минобороны.

Изначально екатеринбуржца обвинили в дезертирстве, так как его не обнаружили на поле боя. К его матери пришли из комендатуры в поисках солдата. Женщина в свою очередь нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном «ходили в атаку и видели, как его ранило».

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Погиб солдат из Екатеринбурга, которого потеряли и признали дезертиром после нападения Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Герою нашей истории в итоге поменяли статус, его гибель подтвердили. В настоящее время изданы приказы о назначении родным военнослужащего положенных по закону выплат. Перечисление средств ожидается в течение ноября», — написал Иванов в своем telegram-канале, отметив, что информация о гибели военнослужащего поступила от Минобороны. Изначально екатеринбуржца обвинили в дезертирстве, так как его не обнаружили на поле боя. К его матери пришли из комендатуры в поисках солдата. Женщина в свою очередь нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном «ходили в атаку и видели, как его ранило».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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