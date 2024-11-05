Депутат Иванов: умер свердловчанин, обвиняемый в дезертирстве после обстрела ВСУ

Погиб солдат из Екатеринбурга, которого потеряли и признали дезертиром после нападения Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Герою нашей истории в итоге поменяли статус, его гибель подтвердили. В настоящее время изданы приказы о назначении родным военнослужащего положенных по закону выплат. Перечисление средств ожидается в течение ноября», — написал Иванов в своем telegram-канале, отметив, что информация о гибели военнослужащего поступила от Минобороны.
Изначально екатеринбуржца обвинили в дезертирстве, так как его не обнаружили на поле боя. К его матери пришли из комендатуры в поисках солдата. Женщина в свою очередь нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном «ходили в атаку и видели, как его ранило».
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