Депутат Иванов: умер свердловчанин, обвиняемый в дезертирстве после обстрела ВСУ

05 ноября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Родственникам погибшего в ближайшее время перечислят средства (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погиб солдат из Екатеринбурга, которого потеряли и признали дезертиром после нападения Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Герою нашей истории в итоге поменяли статус, его гибель подтвердили. В настоящее время изданы приказы о назначении родным военнослужащего положенных по закону выплат. Перечисление средств ожидается в течение ноября», — написал Иванов в своем telegram-канале, отметив, что информация о гибели военнослужащего поступила от Минобороны. Изначально екатеринбуржца обвинили в дезертирстве, так как его не обнаружили на поле боя. К его матери пришли из комендатуры в поисках солдата. Женщина в свою очередь нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном «ходили в атаку и видели, как его ранило». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погиб солдат из Екатеринбурга, которого потеряли и признали дезертиром после нападения Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Герою нашей истории в итоге поменяли статус, его гибель подтвердили. В настоящее время изданы приказы о назначении родным военнослужащего положенных по закону выплат. Перечисление средств ожидается в течение ноября», — написал Иванов в своем telegram-канале, отметив, что информация о гибели военнослужащего поступила от Минобороны. Изначально екатеринбуржца обвинили в дезертирстве, так как его не обнаружили на поле боя. К его матери пришли из комендатуры в поисках солдата. Женщина в свою очередь нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном «ходили в атаку и видели, как его ранило».