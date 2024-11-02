Депутат ГД Иванов: свердловского бойца СВО обвинили в дезертирстве после ранения

Солдата из Екатеринбурга, пропавшего в зоне спецоперации РФ на Украине после ранения от удара ВСУ, обвинили в дезертирстве. К его матери пришли из комендатуры в поисках военнослужащего. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Женщина нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном „ходили в атаку, видели, как его ранило. Пытались вытащить, но был повторный прилет из миномета. Дальше следы теряются“. А в итоге СОЧ (самовольное оставление части). Бред», — написал депутат в своем telegram-канале.
По его словам, к делу подключились правоохранители. «Прокуратура ответила, что они продолжают разбираться, мы вопрос держим на контроле», — отметил Иванов.
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