Депутат ГД Иванов: свердловского бойца СВО обвинили в дезертирстве после ранения

02 ноября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Боец пропал после двух ударов ВСУ (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдата из Екатеринбурга, пропавшего в зоне спецоперации РФ на Украине после ранения от удара ВСУ, обвинили в дезертирстве. К его матери пришли из комендатуры в поисках военнослужащего. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Женщина нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном „ходили в атаку, видели, как его ранило. Пытались вытащить, но был повторный прилет из миномета. Дальше следы теряются“. А в итоге СОЧ (самовольное оставление части). Бред», — написал депутат в своем telegram-канале. По его словам, к делу подключились правоохранители. «Прокуратура ответила, что они продолжают разбираться, мы вопрос держим на контроле», — отметил Иванов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдата из Екатеринбурга, пропавшего в зоне спецоперации РФ на Украине после ранения от удара ВСУ, обвинили в дезертирстве. К его матери пришли из комендатуры в поисках военнослужащего. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Женщина нашла сослуживцев, которые сообщили, что они вместе с ее сыном „ходили в атаку, видели, как его ранило. Пытались вытащить, но был повторный прилет из миномета. Дальше следы теряются“. А в итоге СОЧ (самовольное оставление части). Бред», — написал депутат в своем telegram-канале. По его словам, к делу подключились правоохранители. «Прокуратура ответила, что они продолжают разбираться, мы вопрос держим на контроле», — отметил Иванов.