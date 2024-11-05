05 ноября 2024

РЖД исключили вагон с тараканами из состава поезда, следующего в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вагон поезда, следующего в ХМАО, был отцеплен из-за тараканов
Вагон поезда, следующего в ХМАО, был отцеплен из-за тараканов Фото:

Вагон поезда, следующего из Волгограда в Нижневартовск, был исключен из состава из-за тараканов. По словам представителя пресс-службы «Федеральной пассажирской компании» (подразделение РЖД), такие меры предприняли из-за жалобы пассажиров на насекомых в салоне.

«В одном из вагонов поезда № 107 сообщением Волгоград — Нижневартовск проводнику поступила жалоба на наличие насекомых в вагоне. Поездной бригадой оперативно были приняты следующие меры: на ближайшей станции в состав поезда включили дополнительный вагон, куда перевели пассажиров. Вагон, где были обнаружены насекомые, по прибытию на станцию назначения был временно исключен из состава поезда для проведения внеплановой дезинсекции и дополнительной тщательной уборки», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба ФПК.

Представители РЖД подчеркнули, что все вагоны поездов, в соответствии с санитарными правилами, раз в месяц обрабатывают средствами от насекомых. Также при подготовке к рейсу в каждом вагоне проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Ранее URA.RU писало, что пассажиры поезда «Волгоград — Нижневартовск» пожаловались на тараканов в вагоне. Во время поездки насекомые беспрепятственно бегали по салону.

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Вагон поезда, следующего из Волгограда в Нижневартовск, был исключен из состава из-за тараканов. По словам представителя пресс-службы «Федеральной пассажирской компании» (подразделение РЖД), такие меры предприняли из-за жалобы пассажиров на насекомых в салоне. «В одном из вагонов поезда № 107 сообщением Волгоград — Нижневартовск проводнику поступила жалоба на наличие насекомых в вагоне. Поездной бригадой оперативно были приняты следующие меры: на ближайшей станции в состав поезда включили дополнительный вагон, куда перевели пассажиров. Вагон, где были обнаружены насекомые, по прибытию на станцию назначения был временно исключен из состава поезда для проведения внеплановой дезинсекции и дополнительной тщательной уборки», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба ФПК. Представители РЖД подчеркнули, что все вагоны поездов, в соответствии с санитарными правилами, раз в месяц обрабатывают средствами от насекомых. Также при подготовке к рейсу в каждом вагоне проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Ранее URA.RU писало, что пассажиры поезда «Волгоград — Нижневартовск» пожаловались на тараканов в вагоне. Во время поездки насекомые беспрепятственно бегали по салону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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