РЖД исключили вагон с тараканами из состава поезда, следующего в ХМАО

Вагон поезда, следующего из Волгограда в Нижневартовск, был исключен из состава из-за тараканов. По словам представителя пресс-службы «Федеральной пассажирской компании» (подразделение РЖД), такие меры предприняли из-за жалобы пассажиров на насекомых в салоне.
«В одном из вагонов поезда № 107 сообщением Волгоград — Нижневартовск проводнику поступила жалоба на наличие насекомых в вагоне. Поездной бригадой оперативно были приняты следующие меры: на ближайшей станции в состав поезда включили дополнительный вагон, куда перевели пассажиров. Вагон, где были обнаружены насекомые, по прибытию на станцию назначения был временно исключен из состава поезда для проведения внеплановой дезинсекции и дополнительной тщательной уборки», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба ФПК.
Представители РЖД подчеркнули, что все вагоны поездов, в соответствии с санитарными правилами, раз в месяц обрабатывают средствами от насекомых. Также при подготовке к рейсу в каждом вагоне проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
Ранее URA.RU писало, что пассажиры поезда «Волгоград — Нижневартовск» пожаловались на тараканов в вагоне. Во время поездки насекомые беспрепятственно бегали по салону.
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