Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны РФ

Уйбу назначили первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ
Экс-главу Республики Коми Владимира Уйбу после отставки назначили на пост в Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы Республики. Ранее сам Уйба говорил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новую должность на федеральном уровне.
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«Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
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