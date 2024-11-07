Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны РФ

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, уйба владимир
Уйбу назначили первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Фото:

Экс-главу Республики Коми Владимира Уйбу после отставки назначили на пост в Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы Республики. Ранее сам Уйба говорил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новую должность на федеральном уровне.

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«Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.

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Экс-главу Республики Коми Владимира Уйбу после отставки назначили на пост в Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы Республики. Ранее сам Уйба говорил, что президент РФ Владимир Путин доверил ему новую должность на федеральном уровне. «Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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