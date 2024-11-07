Бастрыкину доложат о нападении бродячих собак в Челябинской области

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Безнадзорные собаки держат в страхе жителей городов (архивное фото)
Безнадзорные собаки держат в страхе жителей городов (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить по уголовному делу о нападении бродячих собак в Челябинской области. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба СКР.

«Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с информацией о нападении стаи бродячих собак на женщину в Челябинске. Также в СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело о нападении собак на жителей Озерска, по которому ранее Бастрыкин поручал представить доклад», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Челябинске 5 ноября стая бездомных собак напала на женщину, сообщили очевидцы в соцсети. Женщине удалось избежать телесных повреждений. Но она пожаловалась, что в городе обитает большое количество безнадзорных животных.

В региональном СК расследуется дело о нападении стаи собак на женщину с ребенком в Озерске. ЧП произошло 20 июля. Одна из собак укусила ребенка за лицо. В ходе следствия будут рассмотрены озвученные в публичном пространстве доводы. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить по уголовному делу о нападении бродячих собак в Челябинской области. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с информацией о нападении стаи бродячих собак на женщину в Челябинске. Также в СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело о нападении собак на жителей Озерска, по которому ранее Бастрыкин поручал представить доклад», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Челябинске 5 ноября стая бездомных собак напала на женщину, сообщили очевидцы в соцсети. Женщине удалось избежать телесных повреждений. Но она пожаловалась, что в городе обитает большое количество безнадзорных животных. В региональном СК расследуется дело о нападении стаи собак на женщину с ребенком в Озерске. ЧП произошло 20 июля. Одна из собак укусила ребенка за лицо. В ходе следствия будут рассмотрены озвученные в публичном пространстве доводы. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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