Названа причина включения ведущей youtube-канала с многомиллионной аудиторией в список иноагентов

Журналистку и ведущую YouTube-канала «Популярная политика» (на данный момент имеет 2,7 млн подписчиков) Ирину Аллеман признали иноагентом из-за ее политической деятельности. Соответствующая информация указана в официальных судебных документах.
«Ответчиком [Минюст РФ] был сделан вывод, что Аллеман И.В . является физическим лицом, осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА «Новости». Кроме того, женщина принимала участие в создании и распространении материалов иностранных источников неограниченному кругу лиц.
В период с января 2022 года по январь 2023 года журналистка распространила публикации, авторами которых были СМИ, признанные иноагентами. Также она распространила материалы более чем десяти лиц, обладающих аналогичным статусом. В мае 2023 года Аллеман была включена в список иностранных агентов. Не согласившись с решением Минюста, она подала иск в суд. Однако ее жалоба была отклонена.
*Ирина Аллеман признана иноагентом в России
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