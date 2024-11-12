Жительница Пыть-Яха спасла пенсионерку от мошенников

Жительница Пыть-Яха спасла от интернет-мошенников пенсионерку, которая уже готовилась привести им 850 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД России.
«Горожанка встретила в торговом центре незнакомую пожилую женщину, которая с кем-то взволнованно вела разговор по телефону. Гражданка заподозрила, что та общается с телефонными мошенниками, и обратилась в полицию. Как оказалось, к тому моменту аферисты уже убедили пенсионерку обналичить 850 тысяч рублей и уговаривают ее проехать к другому банкомату, чтобы перевести их на якобы „безопасный“ счет», — сказано в сообщении канала.
На месте сотрудники полиции отговорили пенсионерку от общения с мошенниками. Позже полицейские передали бдительной женщине цветы с благодарственным письмом за содействие в пресечении преступления.
Ранее URA.RU писало, что мошенники нашли новый способ обмана жителей при помощи Telegram. Так, злоумышленники взломали аккаунт жительницы Сургута и от ее лица провели массовую рассылку с призывом принять участие в голосовании в конкурсе. Тем самым они смогли обмануть более десятка пользователей из телефонной книги женщины.
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