12 ноября 2024

Жительница Пыть-Яха спасла пенсионерку от мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО интернет-мошенники убедили перевести пенсионерку почти миллион рублей
В ХМАО интернет-мошенники убедили перевести пенсионерку почти миллион рублей Фото:

Жительница Пыть-Яха спасла от интернет-мошенников пенсионерку, которая уже готовилась привести им 850 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД России.

«Горожанка встретила в торговом центре незнакомую пожилую женщину, которая с кем-то взволнованно вела разговор по телефону. Гражданка заподозрила, что та общается с телефонными мошенниками, и обратилась в полицию. Как оказалось, к тому моменту аферисты уже убедили пенсионерку обналичить 850 тысяч рублей и уговаривают ее проехать к другому банкомату, чтобы перевести их на якобы „безопасный“ счет», — сказано в сообщении канала.

На месте сотрудники полиции отговорили пенсионерку от общения с мошенниками. Позже полицейские передали бдительной женщине цветы с благодарственным письмом за содействие в пресечении преступления.

Ранее URA.RU писало, что мошенники нашли новый способ обмана жителей при помощи Telegram. Так, злоумышленники взломали аккаунт жительницы Сургута и от ее лица провели массовую рассылку с призывом принять участие в голосовании в конкурсе. Тем самым они смогли обмануть более десятка пользователей из телефонной книги женщины.

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Жительница Пыть-Яха спасла от интернет-мошенников пенсионерку, которая уже готовилась привести им 850 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД России. «Горожанка встретила в торговом центре незнакомую пожилую женщину, которая с кем-то взволнованно вела разговор по телефону. Гражданка заподозрила, что та общается с телефонными мошенниками, и обратилась в полицию. Как оказалось, к тому моменту аферисты уже убедили пенсионерку обналичить 850 тысяч рублей и уговаривают ее проехать к другому банкомату, чтобы перевести их на якобы „безопасный“ счет», — сказано в сообщении канала. На месте сотрудники полиции отговорили пенсионерку от общения с мошенниками. Позже полицейские передали бдительной женщине цветы с благодарственным письмом за содействие в пресечении преступления. Ранее URA.RU писало, что мошенники нашли новый способ обмана жителей при помощи Telegram. Так, злоумышленники взломали аккаунт жительницы Сургута и от ее лица провели массовую рассылку с призывом принять участие в голосовании в конкурсе. Тем самым они смогли обмануть более десятка пользователей из телефонной книги женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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