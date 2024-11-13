13 ноября 2024

В Челябинскую область большинство мигрантов приезжают из Казахстана и Украины. Видео

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Основную часть мигрантов составляют уроженцы республики Казахстан Фото:

В Челябинской области больше всего мигрантов приезжают из Казахстана, Молдовы и Украины. Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

«Больше всего мигрантов оформляют документы на получение гражданства Российской Федерации из Казахстана, Молдовы и Украины. Фактически сейчас в регионе пребывает 49,9 тысяч иностранных граждан, это 1,5% от численности населения. В 2023 году эта цифра составляла 2%», — уточнила Селиверстова. В целом количество иностранных граждан в регионе сократилось на 30%.

Селиверстова отметила, что для помощи иностранным гражданам открыты «горячие линии», где люди могут получить всю необходимую информацию. Кроме того, к работе подключены многофункциональные центры и портал Госуслуг.

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В Челябинской области больше всего мигрантов приезжают из Казахстана, Молдовы и Украины. Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». «Больше всего мигрантов оформляют документы на получение гражданства Российской Федерации из Казахстана, Молдовы и Украины. Фактически сейчас в регионе пребывает 49,9 тысяч иностранных граждан, это 1,5% от численности населения. В 2023 году эта цифра составляла 2%», — уточнила Селиверстова. В целом количество иностранных граждан в регионе сократилось на 30%. Селиверстова отметила, что для помощи иностранным гражданам открыты «горячие линии», где люди могут получить всю необходимую информацию. Кроме того, к работе подключены многофункциональные центры и портал Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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