В Челябинской области больше всего мигрантов приезжают из Казахстана, Молдовы и Украины. Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
«Больше всего мигрантов оформляют документы на получение гражданства Российской Федерации из Казахстана, Молдовы и Украины. Фактически сейчас в регионе пребывает 49,9 тысяч иностранных граждан, это 1,5% от численности населения. В 2023 году эта цифра составляла 2%», — уточнила Селиверстова. В целом количество иностранных граждан в регионе сократилось на 30%.
Селиверстова отметила, что для помощи иностранным гражданам открыты «горячие линии», где люди могут получить всю необходимую информацию. Кроме того, к работе подключены многофункциональные центры и портал Госуслуг.
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