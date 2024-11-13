В Челябинскую область большинство мигрантов приезжают из Казахстана и Украины. Видео

14 ноября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Основную часть мигрантов составляют уроженцы республики Казахстан Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области больше всего мигрантов приезжают из Казахстана, Молдовы и Украины. Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». «Больше всего мигрантов оформляют документы на получение гражданства Российской Федерации из Казахстана, Молдовы и Украины. Фактически сейчас в регионе пребывает 49,9 тысяч иностранных граждан, это 1,5% от численности населения. В 2023 году эта цифра составляла 2%», — уточнила Селиверстова. В целом количество иностранных граждан в регионе сократилось на 30%. Селиверстова отметила, что для помощи иностранным гражданам открыты «горячие линии», где люди могут получить всю необходимую информацию. Кроме того, к работе подключены многофункциональные центры и портал Госуслуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области больше всего мигрантов приезжают из Казахстана, Молдовы и Украины. Об этом сообщила начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». «Больше всего мигрантов оформляют документы на получение гражданства Российской Федерации из Казахстана, Молдовы и Украины. Фактически сейчас в регионе пребывает 49,9 тысяч иностранных граждан, это 1,5% от численности населения. В 2023 году эта цифра составляла 2%», — уточнила Селиверстова. В целом количество иностранных граждан в регионе сократилось на 30%. Селиверстова отметила, что для помощи иностранным гражданам открыты «горячие линии», где люди могут получить всю необходимую информацию. Кроме того, к работе подключены многофункциональные центры и портал Госуслуг.