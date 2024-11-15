Свердловский боец с ВИЧ, выполнявший задачи под Авдеевкой, вышел на связь

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В ближайшее время боец вернется домой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) вернула домой уральца, страдающего от тяжелой стадии ВИЧ, с фронта. Боец выполнял боевые задачи под Авдеевкой. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Наконец-то! Положительно решился вопрос по мужчине с тяжелой стадией ВИЧ, которого внезапно объявили СОЧем и спешно направили на СВО, несмотря на то, что еще на заре мобилизации, в 22 году, его в первый же день отправили со сборного пункта домой. Да-да, из-за диагноза. Казалось бы, при очевидности абсурда бюрократическая машина сопротивлялась два месяца. Направлял запрос в военную прокуратуру, которая оперативно разобралась и кого надо „поправила“. Спасибо и журналистам, которые не остались в стороне и „подняли волну“. Сегодня получил письмо от супруги увезенного на СВО гражданина: „спасибо, муж едет домой, на днях будет“», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин с диагнозом ВИЧ, освобожденный от службы в зоне спецоперации в начале мобилизации 2022 года, был неожиданно признан дезертиром. Уральцу было направлено извещение от Министерства обороны России, в котором сообщалось о прекращении выплаты довольствия из-за самовольного ухода из части. После это он решил разобраться в ситуации и отправился в военкомат, так как никаких денег он не получал. В комиссариате его и признали дезертиром, направив в воинскую часть, где он должен был пройти военно-врачебную комиссию.

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Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) вернула домой уральца, страдающего от тяжелой стадии ВИЧ, с фронта. Боец выполнял боевые задачи под Авдеевкой. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Наконец-то! Положительно решился вопрос по мужчине с тяжелой стадией ВИЧ, которого внезапно объявили СОЧем и спешно направили на СВО, несмотря на то, что еще на заре мобилизации, в 22 году, его в первый же день отправили со сборного пункта домой. Да-да, из-за диагноза. Казалось бы, при очевидности абсурда бюрократическая машина сопротивлялась два месяца. Направлял запрос в военную прокуратуру, которая оперативно разобралась и кого надо „поправила“. Спасибо и журналистам, которые не остались в стороне и „подняли волну“. Сегодня получил письмо от супруги увезенного на СВО гражданина: „спасибо, муж едет домой, на днях будет“», — написал Иванов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчанин с диагнозом ВИЧ, освобожденный от службы в зоне спецоперации в начале мобилизации 2022 года, был неожиданно признан дезертиром. Уральцу было направлено извещение от Министерства обороны России, в котором сообщалось о прекращении выплаты довольствия из-за самовольного ухода из части. После это он решил разобраться в ситуации и отправился в военкомат, так как никаких денег он не получал. В комиссариате его и признали дезертиром, направив в воинскую часть, где он должен был пройти военно-врачебную комиссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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