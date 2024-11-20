Многодетные семьи в РФ получат бесплатную юридическую помощь по инициативе ЕР

Федеральный законопроект, инициированный партией «Единая Россия», предусматривает обеспечение многодетных семей бесплатной юридической помощью. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«Сейчас более чем в 50 регионах России у многодетных семей есть право получения бесплатной юридической помощи», — заявил Метелев. Он также обратил внимание, что в некоторых регионах страны многодетной семьей считается семья с четырьмя детьми, а не тремя, как в указе президента, выпущенном в начале года.
Многодетные семьи могут обращаться за юридической помощью для разрешения различных правовых вопросов. Они включают защиту прав на жилье, восстановление имущественных прав после чрезвычайных ситуаций, сохранение прав собственности на земельные участки, защиту от неправомерного увольнения и так далее.
Кроме того, предлагается расширить перечень бесплатных услуг, включив в него юридическую помощь по вопросам установления и оспаривания материнства и отцовства. По словам Метелева, это может оказаться важной поддержкой, когда необходимо установить отцовство погибших на СВО бойцов, не заключивших официальный брак, или для беременной супруги погибшего военнослужащего.
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