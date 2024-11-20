Свердловчанин погиб на СВО, отправившись туда за сыном

Уроженец Березовского (Свердловская область) 57-летний Сергей Серебренников погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, отправившись туда за 33-летним сыном, который тоже принимает участие в боевых действиях. Тело военнослужащего привезли на родину, чтобы проститься 21 ноября, рассказал мэр Евгений Писцов.
«Сергей Сергеевич погиб 7 ноября 2024 года при выполнении боевых задач на территории села Кременная Балка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал мэр в своем telegram-канале. Захоронят бойца на Северном кладбище.
Серебренников был не только преданным отцом, но и опытным военнослужащим, прошедшим службу в войсках связи. После армии он вернулся в родной город Березовский, где работал на Уральском заводе прецизионных сплавов.
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