20 ноября 2024

Свердловчанин погиб на СВО, отправившись туда за сыном

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, перекур, сигарета, противостояние, боевики, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, отдых, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво
Солдат погиб при выполнении боевых задач в ДНР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Березовского (Свердловская область) 57-летний Сергей Серебренников погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, отправившись туда за 33-летним сыном, который тоже принимает участие в боевых действиях. Тело военнослужащего привезли на родину, чтобы проститься 21 ноября, рассказал мэр Евгений Писцов.

«Сергей Сергеевич погиб 7 ноября 2024 года при выполнении боевых задач на территории села Кременная Балка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал мэр в своем telegram-канале. Захоронят бойца на Северном кладбище.

Серебренников был не только преданным отцом, но и опытным военнослужащим, прошедшим службу в войсках связи. После армии он вернулся в родной город Березовский, где работал на Уральском заводе прецизионных сплавов.

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Уроженец Березовского (Свердловская область) 57-летний Сергей Серебренников погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, отправившись туда за 33-летним сыном, который тоже принимает участие в боевых действиях. Тело военнослужащего привезли на родину, чтобы проститься 21 ноября, рассказал мэр Евгений Писцов. «Сергей Сергеевич погиб 7 ноября 2024 года при выполнении боевых задач на территории села Кременная Балка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал мэр в своем telegram-канале. Захоронят бойца на Северном кладбище. Серебренников был не только преданным отцом, но и опытным военнослужащим, прошедшим службу в войсках связи. После армии он вернулся в родной город Березовский, где работал на Уральском заводе прецизионных сплавов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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