Свердловчанин погиб на СВО, отправившись туда за сыном

21 ноября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Солдат погиб при выполнении боевых задач в ДНР (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Березовского (Свердловская область) 57-летний Сергей Серебренников погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, отправившись туда за 33-летним сыном, который тоже принимает участие в боевых действиях. Тело военнослужащего привезли на родину, чтобы проститься 21 ноября, рассказал мэр Евгений Писцов. «Сергей Сергеевич погиб 7 ноября 2024 года при выполнении боевых задач на территории села Кременная Балка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал мэр в своем telegram-канале. Захоронят бойца на Северном кладбище. Серебренников был не только преданным отцом, но и опытным военнослужащим, прошедшим службу в войсках связи. После армии он вернулся в родной город Березовский, где работал на Уральском заводе прецизионных сплавов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Березовского (Свердловская область) 57-летний Сергей Серебренников погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, отправившись туда за 33-летним сыном, который тоже принимает участие в боевых действиях. Тело военнослужащего привезли на родину, чтобы проститься 21 ноября, рассказал мэр Евгений Писцов. «Сергей Сергеевич погиб 7 ноября 2024 года при выполнении боевых задач на территории села Кременная Балка Красноармейского района Донецкой Народной Республики», — написал мэр в своем telegram-канале. Захоронят бойца на Северном кладбище. Серебренников был не только преданным отцом, но и опытным военнослужащим, прошедшим службу в войсках связи. После армии он вернулся в родной город Березовский, где работал на Уральском заводе прецизионных сплавов.