20 ноября 2024

Челябинским детям-инвалидам не выдали жизненно важные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, медсестра, препараты, лекарства, шкаф с лекарствами, онкоурология, старшая медсестра
После вмешательства прокуратуры детям выдали положенные по закону препараты Фото:

В Южноуральске Челябинской области прокуратура помогла двум детям-инвалидам с сахарным диабетом добиться выдачи жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура города Южноуральск провела проверку по обращению родителей двух детей-инвалидов о нарушении прав на льготное лекарственное обеспечение. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права несовершеннолетних восстановлены, они обеспечены медпрепаратами и расходными материалами в необходимом количестве», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что дети имеют заболевание сахарный диабет и постоянно нуждаются в приеме медикаментов, а также расходных материалах. Но с мая текущего года бесплатную медпомощь им не оказывали. Прокуратура обратилась в суд и помогла детям-инвалидам добиться лекарств и медсредств.

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В Южноуральске Челябинской области прокуратура помогла двум детям-инвалидам с сахарным диабетом добиться выдачи жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура города Южноуральск провела проверку по обращению родителей двух детей-инвалидов о нарушении прав на льготное лекарственное обеспечение. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права несовершеннолетних восстановлены, они обеспечены медпрепаратами и расходными материалами в необходимом количестве», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что дети имеют заболевание сахарный диабет и постоянно нуждаются в приеме медикаментов, а также расходных материалах. Но с мая текущего года бесплатную медпомощь им не оказывали. Прокуратура обратилась в суд и помогла детям-инвалидам добиться лекарств и медсредств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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