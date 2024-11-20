Челябинским детям-инвалидам не выдали жизненно важные лекарства

В Южноуральске Челябинской области прокуратура помогла двум детям-инвалидам с сахарным диабетом добиться выдачи жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура города Южноуральск провела проверку по обращению родителей двух детей-инвалидов о нарушении прав на льготное лекарственное обеспечение. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права несовершеннолетних восстановлены, они обеспечены медпрепаратами и расходными материалами в необходимом количестве», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что дети имеют заболевание сахарный диабет и постоянно нуждаются в приеме медикаментов, а также расходных материалах. Но с мая текущего года бесплатную медпомощь им не оказывали. Прокуратура обратилась в суд и помогла детям-инвалидам добиться лекарств и медсредств.
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