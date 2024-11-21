Рейс из Волгограда в Челябинск задерживается на четыре часа из-за беспилотника. Скрин

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Встреча чемпионов параолимпиады во Франции в аэропорту Курчатов. Челябинск, аэропорт, внутренние авиалинии, аэропорт игорь курчатов
Вылет задержан из-за ограничения работы аэропорта в Волгограде Фото:

Рейса из Волгограда в Челябинск авиакомпании Red Wings 21 ноября задержан минимум на четыре часа из-за атаки беспилотника. Информация о задержке указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Волгоград — Челябинск. Номер рейса: ИН 1262. Задерживается. [Время прилета] по расписанию: 21:55. Расчетное: 02:00 22 ноября», — сообщается на сайте челябинского аэропорта. Вылететь в Челябинск из Волгограда самолет должен был в 17:30 (мск) или в 19:30 по уральскому времени.

Утром 21 ноября рейс из Челябинска в Волгоград также вылетел с опозданием почти на четыре часа. Утром Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда из-за атаки беспилотников. Ограничения были введены для безопасности граждан.

Самолет из Волгограда прилетит в Челябинск в два часа ночи 22 ноября
Самолет из Волгограда прилетит в Челябинск в два часа ночи 22 ноября

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Рейса из Волгограда в Челябинск авиакомпании Red Wings 21 ноября задержан минимум на четыре часа из-за атаки беспилотника. Информация о задержке указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. «Волгоград — Челябинск. Номер рейса: ИН 1262. Задерживается. [Время прилета] по расписанию: 21:55. Расчетное: 02:00 22 ноября», — сообщается на сайте челябинского аэропорта. Вылететь в Челябинск из Волгограда самолет должен был в 17:30 (мск) или в 19:30 по уральскому времени. Утром 21 ноября рейс из Челябинска в Волгоград также вылетел с опозданием почти на четыре часа. Утром Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда из-за атаки беспилотников. Ограничения были введены для безопасности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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