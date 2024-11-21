Рейс из Волгограда в Челябинск задерживается на четыре часа из-за беспилотника. Скрин

21 ноября 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Вылет задержан из-за ограничения работы аэропорта в Волгограде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рейса из Волгограда в Челябинск авиакомпании Red Wings 21 ноября задержан минимум на четыре часа из-за атаки беспилотника. Информация о задержке указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. «Волгоград — Челябинск. Номер рейса: ИН 1262. Задерживается. [Время прилета] по расписанию: 21:55. Расчетное: 02:00 22 ноября», — сообщается на сайте челябинского аэропорта. Вылететь в Челябинск из Волгограда самолет должен был в 17:30 (мск) или в 19:30 по уральскому времени. Утром 21 ноября рейс из Челябинска в Волгоград также вылетел с опозданием почти на четыре часа. Утром Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда из-за атаки беспилотников. Ограничения были введены для безопасности граждан. Самолет из Волгограда прилетит в Челябинск в два часа ночи 22 ноября Скрин с сайта аэропорта имени Игоря Курчатова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рейса из Волгограда в Челябинск авиакомпании Red Wings 21 ноября задержан минимум на четыре часа из-за атаки беспилотника. Информация о задержке указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. «Волгоград — Челябинск. Номер рейса: ИН 1262. Задерживается. [Время прилета] по расписанию: 21:55. Расчетное: 02:00 22 ноября», — сообщается на сайте челябинского аэропорта. Вылететь в Челябинск из Волгограда самолет должен был в 17:30 (мск) или в 19:30 по уральскому времени. Утром 21 ноября рейс из Челябинска в Волгоград также вылетел с опозданием почти на четыре часа. Утром Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда из-за атаки беспилотников. Ограничения были введены для безопасности граждан.