Рейса из Волгограда в Челябинск авиакомпании Red Wings 21 ноября задержан минимум на четыре часа из-за атаки беспилотника. Информация о задержке указана на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Волгоград — Челябинск. Номер рейса: ИН 1262. Задерживается. [Время прилета] по расписанию: 21:55. Расчетное: 02:00 22 ноября», — сообщается на сайте челябинского аэропорта. Вылететь в Челябинск из Волгограда самолет должен был в 17:30 (мск) или в 19:30 по уральскому времени.
Утром 21 ноября рейс из Челябинска в Волгоград также вылетел с опозданием почти на четыре часа. Утром Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда из-за атаки беспилотников. Ограничения были введены для безопасности граждан.
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