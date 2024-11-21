Прокуратура проверит информацию о потопе в памятнике архитектуры Челябинска. Фото

21 ноября 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Сотрудники надзорного ведомства уже выехали на объект (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Центрального района Челябинска инициировала проверку по информации URA.RU о потопе в магазине элитной мужской одежды «Пеплос», который находится в здании памятника архитектуры. Они уже выехали на место коммунальной аварии. «Прокуратурой Центрального района Челябинска проводятся надзорные мероприятия по публикации URA.RU о коммунальной аварии — протечке воды в магазин элитной мужской одежды „Пеплос“, который находится в доме №71 по проспекту Ленина, здание которого является памятником архитектуры. В настоящий момент произведен выезд и осмотр места коммунальной аварии, истребованы материалы по обращениям администрации магазина к управляющей компании», — сообщили в ведомстве. Как сообщил URA.RU помощник прокурора Владислав Дорошенко, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) управляющей компании. Будут приняты меры прокурорского реагирования. В магазине одежды заявили, что вода бежит с потолка уже месяц. Администраторы переживают, что мокрые перекрытия могут рухнуть. В управляющей компании сообщили, что заявка была зарегистрирована 16 ноября и специалисты уже ищут дефект. Сотрудники прокуратуры выехали на место коммунальной аварии Прокуратура Центрального района Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Центрального района Челябинска инициировала проверку по информации URA.RU о потопе в магазине элитной мужской одежды «Пеплос», который находится в здании памятника архитектуры. Они уже выехали на место коммунальной аварии. «Прокуратурой Центрального района Челябинска проводятся надзорные мероприятия по публикации URA.RU о коммунальной аварии — протечке воды в магазин элитной мужской одежды „Пеплос“, который находится в доме №71 по проспекту Ленина, здание которого является памятником архитектуры. В настоящий момент произведен выезд и осмотр места коммунальной аварии, истребованы материалы по обращениям администрации магазина к управляющей компании», — сообщили в ведомстве. Как сообщил URA.RU помощник прокурора Владислав Дорошенко, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) управляющей компании. Будут приняты меры прокурорского реагирования. В магазине одежды заявили, что вода бежит с потолка уже месяц. Администраторы переживают, что мокрые перекрытия могут рухнуть. В управляющей компании сообщили, что заявка была зарегистрирована 16 ноября и специалисты уже ищут дефект.