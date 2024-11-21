Прокуратура проверит информацию о потопе в памятнике архитектуры Челябинска. Фото

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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, потолок, школа
Сотрудники надзорного ведомства уже выехали на объект (архивное фото) Фото:

Прокуратура Центрального района Челябинска инициировала проверку по информации URA.RU о потопе в магазине элитной мужской одежды «Пеплос», который находится в здании памятника архитектуры. Они уже выехали на место коммунальной аварии.

«Прокуратурой Центрального района Челябинска проводятся надзорные мероприятия по публикации URA.RU о коммунальной аварии — протечке воды в магазин элитной мужской одежды „Пеплос“, который находится в доме №71 по проспекту Ленина, здание которого является памятником архитектуры. В настоящий момент произведен выезд и осмотр места коммунальной аварии, истребованы материалы по обращениям администрации магазина к управляющей компании», — сообщили в ведомстве.

Как сообщил URA.RU помощник прокурора Владислав Дорошенко, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) управляющей компании. Будут приняты меры прокурорского реагирования.

В магазине одежды заявили, что вода бежит с потолка уже месяц. Администраторы переживают, что мокрые перекрытия могут рухнуть. В управляющей компании сообщили, что заявка была зарегистрирована 16 ноября и специалисты уже ищут дефект.

Сотрудники прокуратуры выехали на место коммунальной аварии
Сотрудники прокуратуры выехали на место коммунальной аварии

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Прокуратура Центрального района Челябинска инициировала проверку по информации URA.RU о потопе в магазине элитной мужской одежды «Пеплос», который находится в здании памятника архитектуры. Они уже выехали на место коммунальной аварии. «Прокуратурой Центрального района Челябинска проводятся надзорные мероприятия по публикации URA.RU о коммунальной аварии — протечке воды в магазин элитной мужской одежды „Пеплос“, который находится в доме №71 по проспекту Ленина, здание которого является памятником архитектуры. В настоящий момент произведен выезд и осмотр места коммунальной аварии, истребованы материалы по обращениям администрации магазина к управляющей компании», — сообщили в ведомстве. Как сообщил URA.RU помощник прокурора Владислав Дорошенко, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) управляющей компании. Будут приняты меры прокурорского реагирования. В магазине одежды заявили, что вода бежит с потолка уже месяц. Администраторы переживают, что мокрые перекрытия могут рухнуть. В управляющей компании сообщили, что заявка была зарегистрирована 16 ноября и специалисты уже ищут дефект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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