Прокуратура Центрального района Челябинска инициировала проверку по информации URA.RU о потопе в магазине элитной мужской одежды «Пеплос», который находится в здании памятника архитектуры. Они уже выехали на место коммунальной аварии.
«Прокуратурой Центрального района Челябинска проводятся надзорные мероприятия по публикации URA.RU о коммунальной аварии — протечке воды в магазин элитной мужской одежды „Пеплос“, который находится в доме №71 по проспекту Ленина, здание которого является памятником архитектуры. В настоящий момент произведен выезд и осмотр места коммунальной аварии, истребованы материалы по обращениям администрации магазина к управляющей компании», — сообщили в ведомстве.
Как сообщил URA.RU помощник прокурора Владислав Дорошенко, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) управляющей компании. Будут приняты меры прокурорского реагирования.
В магазине одежды заявили, что вода бежит с потолка уже месяц. Администраторы переживают, что мокрые перекрытия могут рухнуть. В управляющей компании сообщили, что заявка была зарегистрирована 16 ноября и специалисты уже ищут дефект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!