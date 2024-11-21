Депутаты потребовали убрать «уши» на «Екатеринбург-Арене», которые не могут демонтировать 6 лет

Депутат Крицкий поднял вопрос о демонтаже трибун на «Екатеринбург-Арене»

21 ноября 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» были установлены к чемпионату 2018 года Фото: Антон Басанаев © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга потребовали решить вопрос о демонтаже временных трибун («ушей»), которые были установлены на «Екатеринбург-Арене» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Направить обращение в Минспорта РФ о выделении денег на эти цели предложил в ходе заседания комиссии по бюджету депутат Владимир Крицкий, сообщает корреспондент URA.RU. «Надо писать обращение, когда, наконец, закончится вариант устройства стадиона в том виде, в котором он утвержден. Когда будет демонтаж временных трибун и передача их на другие стадионы Свердловской области и выделение на это денег от Минспорта РФ?», — заявил Крицкий. «Отметим протокольно: вопрос предложим рассмотреть коллегам — комиссии по образованию и спорту, дальше будет принято решение», — заключила глава комиссии по бюджету гордумы Елена Бондаренко. Изначально демонтировать «уши» планировали в 2019 году. Работы должны были начаться после получения необходимых средств. Затем исполнительный директор Премьер-лиги Сергей Чебан сообщил, что временные трибуны останутся до проведения в Екатеринбурге в 2023 году летней Универсиады. Однако после начала СВО соревнования перенесли в китайский город Чэнду. Позже министр спорта области Леонид Рапопорт заявил, что демонтаж «ушей» пройдет в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты гордумы Екатеринбурга потребовали решить вопрос о демонтаже временных трибун («ушей»), которые были установлены на «Екатеринбург-Арене» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Направить обращение в Минспорта РФ о выделении денег на эти цели предложил в ходе заседания комиссии по бюджету депутат Владимир Крицкий, сообщает корреспондент URA.RU. «Надо писать обращение, когда, наконец, закончится вариант устройства стадиона в том виде, в котором он утвержден. Когда будет демонтаж временных трибун и передача их на другие стадионы Свердловской области и выделение на это денег от Минспорта РФ?», — заявил Крицкий. «Отметим протокольно: вопрос предложим рассмотреть коллегам — комиссии по образованию и спорту, дальше будет принято решение», — заключила глава комиссии по бюджету гордумы Елена Бондаренко. Изначально демонтировать «уши» планировали в 2019 году. Работы должны были начаться после получения необходимых средств. Затем исполнительный директор Премьер-лиги Сергей Чебан сообщил, что временные трибуны останутся до проведения в Екатеринбурге в 2023 году летней Универсиады. Однако после начала СВО соревнования перенесли в китайский город Чэнду. Позже министр спорта области Леонид Рапопорт заявил, что демонтаж «ушей» пройдет в 2024 году.