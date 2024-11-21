21 ноября 2024

В Челябинске болельщики «Трактора» смогут отправить открытки на День матери. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция для болельщиков «Трактора» будет проходить один день - 23 ноября
Акция для болельщиков «Трактора» будет проходить один день - 23 ноября Фото:

В Челябинске в честь Дня матери, 23 ноября, болельщики хоккейного клуба «Трактор» смогут бесплатно отправить открытки мамам прямо с матча. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Почты России, в фойе ледовой арены для акции будет установлен специальный почтовый ящик.

«Открыточные акции стали одной из традиций празднования Дня матери. В этот день челябинцы пишут письма, подписывают открытки и отправляют их по почте своим мамам. Это очень добрый способ передать осязаемый привет самому родному человеку», — сообщил директор регионального управления Почты России Константин Болдырев.

Болдырев отметил, что бумажная карточка, подписанная от руки, доставит адресату больше эмоций, в сравнении с любым современным средством коммуникации. Открытки были разработаны эксклюзивно ко Дню матери. Их украсили сердцем, в центре которого расположилась символика «черно-белых».

Открытку можно будет бесплатно отправить прямо с домашнего матча «Трактора»
Открытку можно будет бесплатно отправить прямо с домашнего матча «Трактора»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в честь Дня матери, 23 ноября, болельщики хоккейного клуба «Трактор» смогут бесплатно отправить открытки мамам прямо с матча. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Почты России, в фойе ледовой арены для акции будет установлен специальный почтовый ящик. «Открыточные акции стали одной из традиций празднования Дня матери. В этот день челябинцы пишут письма, подписывают открытки и отправляют их по почте своим мамам. Это очень добрый способ передать осязаемый привет самому родному человеку», — сообщил директор регионального управления Почты России Константин Болдырев. Болдырев отметил, что бумажная карточка, подписанная от руки, доставит адресату больше эмоций, в сравнении с любым современным средством коммуникации. Открытки были разработаны эксклюзивно ко Дню матери. Их украсили сердцем, в центре которого расположилась символика «черно-белых».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...