В Челябинске в честь Дня матери, 23 ноября, болельщики хоккейного клуба «Трактор» смогут бесплатно отправить открытки мамам прямо с матча. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Почты России, в фойе ледовой арены для акции будет установлен специальный почтовый ящик.
«Открыточные акции стали одной из традиций празднования Дня матери. В этот день челябинцы пишут письма, подписывают открытки и отправляют их по почте своим мамам. Это очень добрый способ передать осязаемый привет самому родному человеку», — сообщил директор регионального управления Почты России Константин Болдырев.
Болдырев отметил, что бумажная карточка, подписанная от руки, доставит адресату больше эмоций, в сравнении с любым современным средством коммуникации. Открытки были разработаны эксклюзивно ко Дню матери. Их украсили сердцем, в центре которого расположилась символика «черно-белых».
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